Это повлияет на размер выплат: как будут считать пенсию в 2026 году
- В 2026 году украинцы могут выйти на пенсию в 60 лет при условии 33 лет страхового стажа, в 63 года – со стажем 23 года, а в 65 лет – со стажем 15 лет.
- Размер пенсии рассчитывается по формуле П = Зп × Кс, где Зп – заработная плата, с которой уплачивались страховые взносы, а Кс – коэффициент страхового стажа.
Размер пенсии по возрасту в Украине рассчитывают индивидуально, в зависимости от нескольких факторов, в частности страхового стажа и заработной платы. Впрочем, есть единая формула, которая позволяет рассчитать приблизительный размер пенсионных выплат.
Какие условия выхода на пенсию в 2026 году?
В 2026 году выйти на пенсию по возрасту украинцы смогут минимально в 60 лет, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
Смотрите также Многие ошибаются: влияет ли декрет на будущую пенсию
Однако, по условиям пенсионной реформы, возрастет размер необходимого страхового стажа для выхода на пенсию. Поэтому на заслуженный отдых украинцы смогут рассчитывать при следующих условиях:
- в 60 лет – при наличии не менее 33 лет стажа;
- в 63 года – со стажем не менее 23 лет;
- в 65 лет – при стаже минимум 15 лет.
Если человек имеет менее 15 лет стажа, то может рассчитывать не на пенсию, а только на социальную помощь от государства. При этом назначаются выплаты только после 65 лет.
Важно! В страховой стаж человека засчитываются только те годы, когда он работал официально и платил страховые взносы, подчеркнул заместитель председателя Комитета ВР по вопросам социальной политики Михаил Цимбалюк. Тем, кто получал зарплату "в конвертах", этот период работы в стаж для назначения пенсии не учтут.
Как рассчитать будущую пенсию?
От приобретенного страхового стажа и заработной платы, с которой уплачивались страховые взносы, зависит и размер будущей пенсии по возрасту. Для ее расчета используется формула, утвержденная Пенсионным фондом.
Она имеет следующий вид:
- П = Зп × Кс
В этой формуле составляющие означают:
- П – пенсия, то есть сумма, которая будет выплачиваться ежемесячно;
- Зп – заработная плата, с которой уплачивались страховые взносы трудовой деятельности человека (средний доход, с которого производились отчисления в ПФУ);
- Кс – коэффициент страхового стажа.
Для вычисления коэффициента страхового стажа применяют отдельную формулу:
- Кс = (См х Вс) / (100% х 12)
Расшифровывается формула так:
- Кс – коэффициент страхового стажа;
- См – общая сумма месяцев страхового стажа;
- Вс – оценка страхового стажа, которая определяется в процентах (за период участия в солидарной пенсионной системе она составляет 1%).
Например, если стаж составляет 20 лет, то показатель КС будет 0,2.
Заметьте! Если украинец достиг 60 лет, имеет 33 года стажа. и заработную плату 20 000 гривен, то по формуле ПФУ, он сможет получать около 6 600 гривен пенсии (20 000 × 0,33).
Что еще надо знать о пенсии?
Закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" устанавливает поэтапное ужесточение требований к страховому стажу для выхода на пенсию. В течение ближайших трех лет эти нормы будут меняться ежегодно. Так, до 2028 года минимальный необходимый стаж будет увеличиваться на один год.
В то же время получить справку об имеющемся стаже теперь можно без личного визита в Пенсионный фонд. Вся информация доступна онлайн, а сама услуга предоставляется бесплатно.
Для тех, кому не хватает стажа, закон предусматривает возможность его приобрести. По состоянию на 2025 год один месяц страхового стажа стоит 22% от минимальной зарплаты. При минимальной зарплате 8 тысяч гривен это составляет 1 760 гривен в месяц.