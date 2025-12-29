Это повлияет на размер выплат: как будут считать пенсию в 2026 году

Размер пенсии по возрасту в Украине рассчитывают индивидуально, в зависимости от нескольких факторов, в частности страхового стажа и заработной платы. Впрочем, есть единая формула, которая позволяет рассчитать приблизительный размер пенсионных выплат.

Какие условия выхода на пенсию в 2026 году?

В 2026 году выйти на пенсию по возрасту украинцы смогут минимально в 60 лет, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Однако, по условиям пенсионной реформы, возрастет размер необходимого страхового стажа для выхода на пенсию. Поэтому на заслуженный отдых украинцы смогут рассчитывать при следующих условиях:

в 60 лет – при наличии не менее 33 лет стажа;

в 63 года – со стажем не менее 23 лет;

в 65 лет – при стаже минимум 15 лет.

Если человек имеет менее 15 лет стажа, то может рассчитывать не на пенсию, а только на социальную помощь от государства. При этом назначаются выплаты только после 65 лет.

Важно! В страховой стаж человека засчитываются только те годы, когда он работал официально и платил страховые взносы, подчеркнул заместитель председателя Комитета ВР по вопросам социальной политики Михаил Цимбалюк. Тем, кто получал зарплату "в конвертах", этот период работы в стаж для назначения пенсии не учтут.

Как рассчитать будущую пенсию?

От приобретенного страхового стажа и заработной платы, с которой уплачивались страховые взносы, зависит и размер будущей пенсии по возрасту. Для ее расчета используется формула, утвержденная Пенсионным фондом.

Она имеет следующий вид:

П = Зп × Кс

В этой формуле составляющие означают:

П – пенсия, то есть сумма, которая будет выплачиваться ежемесячно;

Зп – заработная плата, с которой уплачивались страховые взносы трудовой деятельности человека (средний доход, с которого производились отчисления в ПФУ);

Кс – коэффициент страхового стажа.

Для вычисления коэффициента страхового стажа применяют отдельную формулу:

Кс = (См х Вс) / (100% х 12)

Расшифровывается формула так:

Кс – коэффициент страхового стажа;

См – общая сумма месяцев страхового стажа;

Вс – оценка страхового стажа, которая определяется в процентах (за период участия в солидарной пенсионной системе она составляет 1%).

Например, если стаж составляет 20 лет, то показатель КС будет 0,2.

Заметьте! Если украинец достиг 60 лет, имеет 33 года стажа. и заработную плату 20 000 гривен, то по формуле ПФУ, он сможет получать около 6 600 гривен пенсии (20 000 × 0,33).

Что еще надо знать о пенсии?