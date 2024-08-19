Пенсия в Украине: как посчитать свои выплаты

Сегодня украинцы самостоятельно могут посчитать будущий размер своих пенсий. Он складывается из стажа и заплаты человека.

Как посчитать будущую пенсию

На большую пенсию не стоит рассчитывать для лиц, получающих низкую зарплату, или ФЛП, которые платят Единый взнос.

Читайте также Какая сейчас минимальная и максимальная пенсия в Украине

Самый простой способ посчитать свою будущую пенсию, это воспользоваться "Пенсионным калькулятором". Это можно сделать в личном кабинете на веб-портале ПФУ.

В результате расчета пенсии вы узнаете о:

ориентировочном размере пенсии по введенным данным или на основе стажа, что будет приобретено на дату наступления пенсионного возраста;

подробный протокол расчета.

Напомним! Также будущую пенсию можно посчитать по формуле: размер средней зарплаты х индивидуальный коэффициент зарплаты х коэффициент страхового стажа = размер пенсии.