Чтобы пенсия была 6 тысяч гривен: сколько нужно зарабатывать чтобы получить такие выплаты

Размер пенсии напрямую зависит от зарплаты, которую получал человек в течение своей профессиональной деятельности. Поэтому, чтобы на старости получить солидную сумму, стоит хорошо поработать.

Сколько надо зарабатывать, чтобы получить пенсию 6 тысяч гривен

Для того чтобы в будущем претендовать на пенсию в размере 6 144 гривны, лицо должно заработать 20 тысяч гривен и иметь полный трудовой стаж – 35 лет.

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Однако это приблизительные расчеты, ведь, чтобы точно вычислить сумму, учитывают каждую зарплату лица и среднюю зарплату по стране.

Лица с заработной платой 15 000 гривен и полным трудовым стажем могут рассчитывать на пенсию в размере 4 608 гривен.

Зато лица с заработной платой 30 тысяч гривен могут рассчитывать на то, что их пенсионная выплата составит примерно 9 216 гривен.

Сейчас средняя пенсия по Украине выросла на 431 гривну, до 5 816 гривен.