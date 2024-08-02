Чтобы пенсия была 6 тысяч гривен: сколько нужно зарабатывать чтобы получить такие выплаты
2 августа 2024, 08:12Читати новину українською
Источник:OBOZ.ua
Размер пенсии напрямую зависит от зарплаты, которую получал человек в течение своей профессиональной деятельности. Поэтому, чтобы на старости получить солидную сумму, стоит хорошо поработать.
Сколько надо зарабатывать, чтобы получить пенсию 6 тысяч гривен
Для того чтобы в будущем претендовать на пенсию в размере 6 144 гривны, лицо должно заработать 20 тысяч гривен и иметь полный трудовой стаж – 35 лет.
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Однако это приблизительные расчеты, ведь, чтобы точно вычислить сумму, учитывают каждую зарплату лица и среднюю зарплату по стране.Обратите внимание! Лица с заработной платой 15 000 гривен и полным трудовым стажем могут рассчитывать на пенсию в размере 4 608 гривен.
Зато лица с заработной платой 30 тысяч гривен могут рассчитывать на то, что их пенсионная выплата составит примерно 9 216 гривен.Напомним! Сейчас средняя пенсия по Украине выросла на 431 гривну, до 5 816 гривен.