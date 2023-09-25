Кто сможет выйти на пенсию в 60 лет: новые правила для льготников

Время выхода на пенсию зависит от количества страхового стажа, полученного человеком. В ПФУ объяснили, что реформирование этой системы будет проходить до 2028 года.

Кто выйдет на пенсию раньше

Ежегодно меняется количество стажа, необходимого для выхода на пенсию. Сейчас мужчины, чтобы пойти на заслуженный отдых в 60 лет, должны получить 35 лет выслуги, женщины – 30 лет.

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При тех же условиях, чтобы выйти на пенсию в 63 года, нужно иметь минимум 20 лет стажа, в 65 лет – 15. Впоследствии ситуация будет меняться. Уйти на заслуженный отдых в 60 лет граждане смогут:

в 2024 году имея минимум 31 год стажа;

2025 год – 32 года стажа;

2026 год – 33 года стажа;

2027 год – 34 года стажа;

2028 год – 35 лет стажа.

Выйти на пенсию в 60 лет могут и лица, подпадающие под определенные категории. Речь идет о:

гражданах, получивших особый статус: многодетность, участник боевых действий, инвалидность. Также к ним относятся лица, уволенные за 1,5 года до выхода на пенсию;

пострадавших в результате техногенной катастрофы на ЧАЭС;

льготниках, работниках опасных предприятий.

Какие пенсии в Украине

Размер пенсионных выплат в Украине зависит от стажа, заработной платы, состояния здоровья и других факторов. ПФУ обнародовали статистику, где указано, что украинцы получают такие деньги: