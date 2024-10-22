Какой будет пенсия в Украине при минимальной зарплате

Пенсия в Украине зависит от количества лет страхового стажа, суммы уплаченных взносов, а также средней заработной платы за три года перед выходом на пенсию. Соответственно, при минимальной зарплате она будет невысокой.

Какой будет пенсия при минималке

Что касается пенсий при минимальной зарплате, то она составляет не менее 40% от минимальной зарплаты при условии полного страхового стажа.

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Поскольку минимальная зарплата сейчас составляет 8 000 гривен, пенсия для таких лиц не может быть меньше 3 200 гривен. Однако правительство установило минимальную пенсию на уровне 3 370 гривен.

Для украинцев, достигших 65 лет, но не имеющих необходимого страхового стажа, минимальная пенсия составляет 2 725 гривен.

Заметьте! Однако, по Закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", лица, которые выходят на пенсию в более позднем возрасте, имеют право на повышенную пенсию.

Сейчас в Украине насчитывается более 10 миллионов пенсионеров, и около 3 миллионов из них получают пенсию в размере 3 тысячи гривен. Это означает, что почти каждый четвертый пенсионер получает именно такую сумму.