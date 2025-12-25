Пенсия в 60 под вопросом: каким будет пенсионный возраст в 2026 году
- В 2026 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь не менее 33 лет страхового стажа.
- Страховой стаж ежегодно будет расти на 12 месяцев, и до 2028 года требования для пенсии будут повышаться.
Украинцы, которые надеются выйти на пенсию в традиционные 60 лет, могут в следующем году столкнуться с неожиданными трудностями. Изменятся законодательные условия для назначения пенсионных выплат.
Какие требования для назначения пенсии сейчас?
Пенсионный возраст в 2026 году останется неизменным, однако возрастут требования к страховому стажу, который необходим для назначения выплат, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
Сейчас украинцы могут выйти на заслуженный отдых в 60, 63 или 65 лет, в зависимости от приобретенного стажа:
- В 60 лет пенсия по возрасту назначается, если человек имеет не менее 32 лет стажа;
- В 63 года выход на пенсию возможен при наличии не менее 22 лет стажа;
- Пенсия в 65 лет начисляется, если есть хотя бы 15 лет стажа.
Страховой стаж, приобретенный после 1 января 2004 года, исчисляется по данным реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования, а за периоды работы до этой даты – на основании трудовой книжки и других документов о стаже,
– отмечают в ПФУ.
Заметьте! Если человек проработал менее 15 лет или не платил страховые взносы и не имеет страхового стажа, не имеет права на пенсию по возрасту. Однако государство будет выплачивать ему социальную помощь, но только после достижения 65 лет, пишет ПФУ.
Как изменятся требования для пенсии в 2026 году?
И со следующего года эти требования для выхода на пенсию уже будут неактуальными. Человек, который имеет 32 года страхового стажа, не сможет оформить пенсию по достижении 60-летия.
Дело в том, что пенсионная реформа, которая началась в Украине еще в 2000-х годах, предусматривает повышение страхового стажа ежегодно. До 2028 года размер необходимого для пенсии стажа будет расти на 12 месяцев.
Таким образом, в 2026 году выйти на пенсию украинцы смогут:
- в 60 лет – при наличии не менее 33 лет страхового стажа;
- в 63 года – имея минимум 23 года стажа;
- в 65 лет – с минимальным страховым стажем в 15 лет.
Следует добавить, что минимальный страховой стаж для получения пенсии в 65 лет останется неизменным и в 2028 году, тогда как для других возрастных категорий требования будут повышаться.
Однако есть еще одно важное условие – стаж должен быть официальным. То есть если человек работал без оформления и не платил страховые взносы, то периоды такой работы в страховой стаж не учтут.
Это такой серьезный вызов для тех людей, которые работали не оформляясь и сигнал для тех молодых людей, которые сегодня работают и не заботятся о своем будущем пенсионном обеспечении, – отметил первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам социальной политики Михаил Цимбалюк.
Важно! Украинцы, которым не хватает стажа для пенсии, могут его докупить. В 2025 году стоимость одного месяца стажа составляет 22% от минимальной зарплаты (8 000 гривен), то есть 1 760 гривен. Но в следующем году "минималка" вырастет, поэтому месяц стажа уже будет стоить дороже.
Как проверить свой стаж?
Проверить свой страховой стаж можно несколькими простыми способами онлайн. Быстрее всего это сделать через приложение "Дія": достаточно открыть соответствующий раздел с государственными услугами, и система автоматически подтянет данные из реестра Пенсионного фонда.
Также полную информацию о стаже и уплаченных взносах можно получить на сайте Пенсионного фонда Украины после регистрации или обратившись в отделение лично.
Еще один вариант - приложение "Приват24", где в разделе услуг доступны запросы в Пенсионный фонд. После подтверждения запроса пользователь получает актуальные данные о своем страховом стаже.