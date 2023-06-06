Можно ли в Украине выйти на пенсию раньше 60 лет в случае сокращения на работе

Выйти на пенсию по возрасту до исполнения необходимого количества лет в Украине невозможно – этого не предусматривает соответствующий закон. Также не предусматривает он и возможности снижения пенсионного возраста в связи с сокращением с работы.

Досрочного выхода на пенсию не будет

Выход госслужащих на пенсию регулируется законом "О государственной службе". Согласно ему, пенсии по возрасту назначаются после достижения четко определенного возраста.

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Возраст выхода на пенсию:

для женщин – 60 лет;

для мужчин – 62 года.

Снижение пенсионного возраста для назначения пенсий по нормам указанного закона не предусмотрено,

– объяснили аналитики.

Обстоятельства не учитываются

Вопрос о возможном досрочном выходе на пенсию по возрасту возник у украинки, которую, судя по ее сообщению, сократили из госслужбы за 1,5 года до наступления пенсионного возраста.

Эксперты же отметили: это обстоятельство не является основанием для досрочного назначения пенсии по возрасту. Таким образом, женщине нужно искать новую работу – и уже там дорабатывать до пенсии.

Социальная помощь вместо пенсии

В то же время, с 1 января 2023 года выйти на пенсию в 60 лет получили право те украинцы, которые имеют не менее 30 лет страхового стажа. Те же, у кого его нет, смогут это сделать в 63 года – однако только при наличии не менее 20-летнего стажа.

Украинцы же, имеющие менее 15 лет страхового стажа, в возрасте 65 лет смогут рассчитывать на государственную социальную помощь. Она фактически является заменой пенсии, ведь на последнюю такие граждане права иметь не будут.

Не все украинцы будут получать высокую пенсию – из-за отсутствия необходимого стажа и низкой официальной зарплаты. Однако будущую выплату можно увеличить – благодаря добровольным взносам.

Размер такой выплаты составляет разницу между прожиточным минимумом для лиц, потерявших трудоспособность (2 093 гривны), и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев, но не более 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц (2 684 гривны).