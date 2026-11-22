Национальная система социального обеспечения предусматривает целый ряд финансовых бонусов, которые могут существенно поддержать семейный бюджет. Однако часть этих средств государство не начисляет автоматически, поэтому придется проявить инициативу.

Что изменилось и кому начислят дополнительные деньги

В 2026 году украинские пенсионеры имеют законное право на восемь видов финансовых надбавок, которые помогают смягчить удар от роста цен. Одни бонусы поступают на карты без каких-либо усилий, а за другими придется обращаться с документами, о чем пишет Пенсионный фонд Украины.

Неработающие граждане, самостоятельно содержащие несовершеннолетних детей, могут ежемесячно получать по 150 гривен на каждого ребенка.

Обратите внимание! Для военных пенсионеров эта сумма значительно выше и составляет 50% прожиточного минимума – 1 297,50 гривен в 2026 году.

Чтобы деньги начали поступать, необходимо подать заявление в ПФУ, приложив паспорт, ИНН и документы на ребенка.

Отдельная существенная помощь предусмотрена для одиноких людей в возрасте от 80 лет, которые по состоянию здоровья нуждаются в постоянном постороннем уходе. Государство доплачивает им 40% прожиточного минимума, что сейчас составляет 1 038 гривен. Для оформления потребуется соответствующее заключение медицинской комиссии.

Кому доплатят за стаж, горы и особый статус

Украинцы, проработавшие дольше установленной нормы, получают финансовый бонус за каждый дополнительный год страхового стажа. В 2026 году каждый такой год оценивается примерно в 25,96 гривны, а со следующего года эта сумма может увеличиться.

Также пенсию можно увеличить на 20%, если вы постоянно проживаете или работаете в населенных пунктах, имеющих статус горных. Это право распространяется даже на внутренне перемещенных лиц. ʼ

Кроме того, дополнительные выплаты гарантированы ветеранам войны и гражданам с особыми заслугами перед Украиной, однако конкретный размер рассчитывается индивидуально.

Какие бонусы государство назначает автоматически

Наиболее распространенным видом поддержки остаются возрастные надбавки, которые система ПФУ начисляет самостоятельно без каких-либо заявлений. Только что человеку исполняется 70 лет, ему добавляют до 300 гривен, с 75 лет сумма увеличивается до 456 гривен, а после 80-летнего юбилея долгожители получают до 570 гривен ежемесячно.

Однако здесь действует жесткий финансовый лимит. Если ваша общая пенсия со всеми индексациями превышает 10 340,35 гривен, возрастная компенсация просто не назначается или выплачивается только в пределах разницы до этой суммы.

Что известно о предыстории выплат и других бонусах

Как уже сообщалось ранее, украинская пенсионная система имеет разветвленную сеть узкопрофильных доплат, которые регулярно обновляются. Например, как мы писали ранее, многодетные матери, воспитавшие не менее пяти детей до шестилетнего возраста, имеют законное право на специальную надбавку.

Важно! В зависимости от количества детей такие выплаты колеблются от 908 до 1 038 гривен в месяц.

В то же время некоторые программы сворачиваются. В частности, статус "Почетный донор Украины" ранее гарантировал доплату в размере 321 гривны, но с 26 января 2026 года эта норма утратила силу для новых доноров. Те же, кто успел оформить статус до этой даты, продолжат получать свои законные средства, защитив собственные сбережения.