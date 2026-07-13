Раньше выйти на пенсию не получится: этим украинцам придется работать до 65 лет

Чтобы выйти на пенсию, украинцы должны накопить достаточный стаж. Его продолжительность зависит именно от возраста, в котором человек планирует уйти на заслуженный отдых.

Сколько нужно стажа, чтобы выйти на пенсию в 2026 году?

В настоящее время украинцы могут выйти на пенсию, начиная с 60 лет. Именно для этого возраста установлен максимальный минимум. По состоянию на 2026 год он составляет 33 года страхового стажа, сообщает Пенсионный фонд.

Для других возрастов требования следующие:

в 63 года минимум, который нужно иметь – 23 года страхового стажа;

в 65 лет – 15 лет страхового стажа.

Отметим, что требования к стажу изменятся. Для 60 и 63 лет они будут увеличиваться до 2028 года. А вот для 65 лет минимум – 15 лет страхового стажа – останется неизменным.

В последующие годы минимальный страховой стаж, необходимый для выхода на заслуженный отдых в 60 лет, изменится следующим образом:

в 2027 году для выхода на пенсию в 60 лет минимум будет – 34 года страхового стажа;

в 2028 году – 35 лет страхового стажа.

А для 63 лет требования будут следующими:

в 2027 году минимум составит уже – 24 года страхового стажа;

в 2028 году – 25 лет стажа.

Напомним, что если человек не накопил достаточного стажа к 65 годам, он имеет право на получение специального временного пособия. Эта выплата определяется как разница между прожиточным минимумом для лиц, утративших трудоспособность, и среднемесячным совокупным доходом семьи из расчета на одного человека за предыдущие 6 месяцев.

В то же время существуют ограничения. Такое пособие не может быть меньше прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. То есть, на данный момент – 2 595 гривен.

Кроме того, для назначения этой выплаты человек должен соответствовать ряду требований. В частности, не работать.