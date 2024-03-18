Пенсия больше не будет расти: кому "заморозили" выплаты

В марте прошла очередная индексация выплат для пенсионеров. Процент повышения составил почти 8% для большинства украинцев, которые подпали под процедуру.

Чья пенсия больше не будет расти

Вместе с индексацией выросли и пенсии лиц, чьи выплаты зависят от прожиточного минимума. В частности это касается ветеранов войны.

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Именно для ветеранов, которые получили инвалидность вследствие войны, правительство решило "заморозить" выплаты после мартовской индексации. Так произошло из-за увеличения количества таких лиц и недостатка денег в госбюджете. Именно поэтому чиновники заранее приостановили рост.

На каком уровне зафиксировали пенсии

у лиц с инвалидностью вследствие войны I группы – 15 347 гривен (+1 742,50 гривны после индексации);

у лиц с инвалидностью вследствие войны II группы – 12 396 гривен (+1 407,75 гривны);

у лиц с инвалидностью вследствие войны III группы – 8 500 гривен (+965,20 гривны);

у участников боевых действий – 4 958 гривен (+562,70 гривны).

Это происходит согласно постановлениям Кабмина: №185 от 23 февраля 2024 года и №656 от 28 июля 2010 года с изменениями.