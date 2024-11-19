Какую пенсию должны иметь военнослужащие и какой стаж для этого нужен

В Украине для военнослужащих установлены специальные условия начисления пенсий, а также определены требования к стажу и возрасту. Законодательство также охватывает пенсионные выплаты для работников силовых структур.

Какие пенсии могут получать военнослужащие

Военнослужащие могут иметь право на несколько видов пенсий одновременно, поэтому может самостоятельно выбрать одну из них, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.

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Виды пенсий для военнослужащих:

Пенсия за выслугу лет. Право на такую пенсию имеют граждане, которые увольняются со службы с выслугой более 20 лет.

Право на такую пенсию имеют граждане, которые увольняются со службы с выслугой более 20 лет. Пенсия по инвалидности. Назначается в случаях, когда инвалидность наступила во время прохождения службы или не позднее чем через три месяца после увольнения.

Назначается в случаях, когда инвалидность наступила во время прохождения службы или не позднее чем через три месяца после увольнения. Пенсия по возрасту.

Пенсия в случае потери кормильца. Этот вид пенсии предоставляется, если военнослужащий погиб при исполнении служебных обязанностей, умер в течение трех месяцев после увольнения или умер позже из-за ранения или заболевания, полученные на службе.

Размер пенсий

Размер пенсий для военнослужащих зависит от их денежного обеспечения на момент возникновения права на выплаты.

Обратите внимание! Если военный имеет выслугу 25 лет и более, независимо от возраста, он может получать 65% от денежного обеспечения, причем 50% начисляется за первые 20 лет службы, а за каждый дополнительный год добавляется еще 3%. Однако максимальный размер пенсии ограничен 70% от денежного обеспечения.

Военнослужащие, достигшие 45 лет и имеющие 25 лет стажа, половину из которого составляет военная служба, получают пенсию в размере 50% денежного обеспечения, а за каждый год сверх этого срока добавляется еще 1%.

Пенсии по инвалидности и потере кормильца

Размер пенсии для лиц с инвалидностью, полученной во время войны, зависит от группы инвалидности:

I группа – 100% от денежного обеспечения.

– 100% от денежного обеспечения. II группа – 80% от денежного обеспечения.

– 80% от денежного обеспечения. III группа – 60% денежного обеспечения.

Для других лиц с инвалидностью предусмотрено:

70% для I группы.

для I группы. 60% для II группы.

для II группы. 40% для III группы.

Семьи военных, погибших во время войны, получают пенсию по потере кормильца:

70% от денежного обеспечения военнослужащего.

военнослужащего. Если в семье есть двое или более детей, на каждого ребенка выплачивается 50% от денежного обеспечения.

Заметьте! Если смерть кормильца не связана с боевыми действиями, пенсия составляет 30% от его заработка.