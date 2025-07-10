Как военным оформить пенсию за выслугу лет

Военнослужащие могут получать пенсию за выслугу лет. Сумма выплат будет зависеть от денежного обеспечения, звания и количества лет службы.

Пенсия за выслугу лет для военнослужащих

Пенсия за выслугу лет предусматривает разный размер выплат, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минобороны.

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Размер пенсии за выслугу лет – 50-70% денежного обеспечения. Такой вид выплат могут назначить за выслугу лет или с учетом страхового стажа (если военная выслуга менее 25 лет).

За выслугу лет:

Календарная выслуга 25 лет или более;

За 25 лет 65% и дополнительно за каждый последующий по 3%, но всего не более 70% денежного обеспечения.

С учетом страхового стажа:

Увольнение в 45 лет или позже;

Страховой стаж 25 календарных лет или более;

Военная служба 12 ½ календарных лет или более;

За 25 лет 50% и дополнительно за каждый последующий по 1%, но всего не более 70% денежного обеспечения.

Минимальный размер пенсии за выслугу лет для УБД в 2025 году составляет 5 528 гривен, а другим лицам – 3 854 гривны.

Как оформить пенсию

Алгоритм оформления пенсии военным таков:

Приказы – приказ об увольнении или приказ по строевой части; Расчет – расчет воинской части с военнослужащим (осуществление надлежащих выплат); Документы – направление воинской частью личного дела в ТЦК и СП. Денежный аттестат, справки о дополнительных видах денежного обеспечения могут выдаваться на руки; Пенсионный счет – открытие заявителем пенсионного счета в одном из банков, определенных Правительством; Заявление – подача заявления для назначения пенсии в ТЦК и СП и оформление документов для Пенсионного фонда; Назначение пенсии – назначение пенсии Пенсионным фондом и уведомление об этом пенсионера; Выплата – выплаты пенсии через один из банков, определенных Правительством.

Обратите внимание! Право на пенсию военных сохраняется в случае их призыва на службу.