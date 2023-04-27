Заплатят сразу за 3 месяца: кого ждет повышение пенсии в июне

Пенсионерам, которым повысили выплаты 1 апреля, чтобы получить свою надбавку, придется ждать июня. Им заплатят сразу за три месяца.

Что это за выплаты

Еще 1 апреля правительство увеличило выплаты для работающих пенсионеров. Однако их насчитают в июне сразу за три месяца (апрель, май, июнь), потому что раньше такой возможности не было.

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Работники ПФУ объяснили, что так произошло из-за того, что данные об уплаченных взносах по заработным платам в этом году поступают с опозданием. Апрельское повышение коснулось около 600 тысяч украинцев.

Кто получит выплаты

Пенсионерам, которые работают и имеют стаж не менее 35 лет, а их зарплата составляет не менее 7 тысяч гривен, доплатят 1 200 гривен (за 3 месяца).

(за 3 месяца). Пенсионеры, которые до сих пор работают и по состоянию на 1 марта получили право на перерасчет, накопив 24 месяца стажа.

Пенсионеры, которым два года не назначали пенсию или предварительный пересчет.

Перерасчет пенсий произошел автоматически, идти в отделение ПФУ не нужно. Размер выплат индивидуален и зависит от зарплаты.

Что будет в июле

1 июля пройдет еще одна индексация пенсий. Повысят специальные пенсии на 19,7%. Выплаты получат научные работники, государственные служащие, работники органов местного самоуправления.

Накопительную пенсию могут ввести уже в 2023 году