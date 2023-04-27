Заплатят сразу за 3 месяца: кого ждет повышение пенсии в июне
Пенсионерам, которым повысили выплаты 1 апреля, чтобы получить свою надбавку, придется ждать июня. Им заплатят сразу за три месяца.
Что это за выплаты
Еще 1 апреля правительство увеличило выплаты для работающих пенсионеров. Однако их насчитают в июне сразу за три месяца (апрель, май, июнь), потому что раньше такой возможности не было.
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Работники ПФУ объяснили, что так произошло из-за того, что данные об уплаченных взносах по заработным платам в этом году поступают с опозданием. Апрельское повышение коснулось около 600 тысяч украинцев.Напомним! Перерасчет пенсий произошел автоматически, идти в отделение ПФУ не нужно. Размер выплат индивидуален и зависит от зарплаты.
Кто получит выплаты
- Пенсионерам, которые работают и имеют стаж не менее 35 лет, а их зарплата составляет не менее 7 тысяч гривен, доплатят 1 200 гривен (за 3 месяца).
- Пенсионеры, которые до сих пор работают и по состоянию на 1 марта получили право на перерасчет, накопив 24 месяца стажа.
- Пенсионеры, которым два года не назначали пенсию или предварительный пересчет.
Что будет в июле
1 июля пройдет еще одна индексация пенсий. Повысят специальные пенсии на 19,7%. Выплаты получат научные работники, государственные служащие, работники органов местного самоуправления.
Накопительную пенсию могут ввести уже в 2023 году
- Эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал 24 Каналу, что пенсионеры будут накапливать самостоятельно из своей зарплаты надбавку к пенсии. Это будут дополнительные средства к основным выплатам.
- Законопроект предусматривает, что все категории работников до достижения 55 лет будут участвовать в системе накопления. Добровольно это только для ФЛП и самозанятых.
- Плюс этой системы – в случае преждевременной смерти человека, его накопления будет переходить по наследству. Ее могут ввести уже в 2023 году.