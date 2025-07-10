Какую пенсию начислят, если есть 24 года стажа

Размер пенсии в Украине зависит от нескольких факторов. Одним из них является страховой стаж, приобретенный человеком во время трудовой деятельности.

Когда можно выйти на пенсию при 24 годах стажа

Чтобы рассчитать размер будущей пенсии при стаже 24 года, необходимо установить заработную плату человека и возраст, в котором он может выйти на заслуженный отдых, рассказывает 24 Канал.

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В 2025 году требования к страховому стажу изменились. Размер стажа для получения пенсии по возрасту составляет:

в 60 лет – не менее 32 лет;

в 63 года – не менее 22 лет;

в 65 лет – не менее 15 лет.

Важно! Таким образом, со стажем 24 года украинец имеет право на пенсию по возрасту не ранее, чем в 63 года. Также можно выйти на отдых в 65 лет. А вот пенсия в 60 лет с этим стажем недоступна.

Какая будет пенсия со стажем 24 года

Рассчитаем размер пенсии для человека со стажем 24 года, который получал среднюю заработную плату по Украине.

В I квартале 2025 года средняя зарплата составляла 23 460 гривен.

Имея страховой стаж в размере 24 года и заработную плату 23 460 гривен, в 63 года пенсионер может рассчитывать на пенсию около 6 168 гривен.

Какая пенсия за 24 года стажа и зарплаты 23 460 гривен в 63 года / Скриншот с пенсионного калькулятора

Большие выплаты начислят тем пенсионерам, которые с 24 годами стажа выйдут на отдых в 65 лет с той же зарплатой – примерно 6 908 гривен.

Какая пенсия при 24 годах стажа и зарплате 23 460 гривен в 65 лет / Скриншот из пенсионного калькулятора

То есть чем выше пенсионный возраст, тем больше будут выплаты.

Стоит знать! Все пенсионные расчеты проводились с помощью пенсионного калькулятора.