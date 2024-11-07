Кто может ожидать пенсию за выслугу лет в 2025 году

Украинцы, которые работали на должностях с высокими требованиями к профессиональной работоспособности, имеют право на пенсию по выслуге лет. Однако, это касается лишь определенных категорий специалистов.

Кто может претендовать на пенсию за выслугу лет

Для этого мужчины должны достичь возраста 50-55 лет, а женщины – 45-50 лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Читайте также Денег от ООН теперь будет больше: кто из украинцев сможет получить помощь

Пенсию по выслуге лет могут получить такие специалисты:

диспетчеры и инженерно-технический персонал гражданской авиации, отвечающий за управление воздушным движением;

бортпроводники;

работники железнодорожного транспорта и метрополитена;

работники, занятые в полевых геологоразведочных работах;

работники на лесозаготовках и лесосплаве;

механизаторы (докеры-механизаторы) в портах;

члены экипажей морского, речного флота и флота рыбной промышленности.

Какой стаж надо иметь для пенсии за выслугу лет

Существуют специальности, где для выхода на пенсию по выслуге лет нужно иметь определенный стаж:

Для артистов : необходимый стаж творческой деятельности составляет от 20 до 35 лет.

: необходимый стаж творческой деятельности составляет от 20 до 35 лет. Авиационные работники и летно-испытательный состав : для мужчин – от 25 лет по состоянию на 01.04.2015 до 26 лет 6 месяцев по состоянию на 11.10.2017 и позже; для женщин – от 20 лет на 01.04.2015 до 21 года 6 месяцев на 11.10.2017 и позже.

: для мужчин – от 25 лет по состоянию на 01.04.2015 до 26 лет 6 месяцев по состоянию на 11.10.2017 и позже; для женщин – от 20 лет на 01.04.2015 до 21 года 6 месяцев на 11.10.2017 и позже. Работники образования, медицины и социальной защиты : стаж от 25 лет по состоянию на 01.04.2015 до 26 лет 6 месяцев на 11.10.2017.

: стаж от 25 лет по состоянию на 01.04.2015 до 26 лет 6 месяцев на 11.10.2017. Спортсмены: стаж не менее 25 лет: стаж не менее 25 лет, в частности пребывания в составе сборных команд Украины минимум 6 лет.

Заметьте! Военные выходят на пенсию по выслуге лет после завершения службы. Им пенсия назначается независимо от возраста, если на момент увольнения они имеют не менее 25 лет календарного стажа.