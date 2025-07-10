Может ли украинец на пенсии за выслугу лет продолжать работать

Представители отдельных профессий после 50 лет могут выйти на пенсию за выслугу лет. Часть из них хочет продолжать работать, однако чтобы не потерять выплаты нужно соблюдать некоторые условие.

Кто имеет право выйти на пенсию за выслугу лет

Пенсии за выслугу лет устанавливаются отдельным категориям граждан, занятым на работах, выполнение которых приводит к потере профессиональной трудоспособности или пригодности, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Это могут быть:

артисты;

медики;

работники образования;

военные;

работники прокуратуры;

полицейские;

работники авиации;

спортсмены и другие.

Каждая из отраслей имеет перечень должностей, которые имеют право на пенсию за выслугу лет. Например, у медиков это врачи, средний медперсонал и фармацевты, а у педагогов – учителя, воспитатели и тому подобное.

Можно ли продолжать работать после выхода на пенсию за выслугу лет

Закон определяет обязанность пенсионера сообщать о факте своего трудоустройства или увольнения с работы, поскольку право на выплату пенсии или определение ее размера в отдельных случаях зависит от того, работает пенсионер, или нет.

В частности, пенсия за выслугу лет назначается при оставлении работы, которая дает право на эту пенсию. В случае трудоустройства после назначения пенсии за выслугу лет на работу, которая дает право на этот вид пенсии, выплата пенсии прекращается и возобновляется со дня, следующего за днем увольнения с работы.

Однако продолжать работать можно, если вы переходите на работу в ту отрасль, которая дает право на пенсию за выслугу лет, или выбираете должность, которая не входит в Перечень.

Так врачи и медицинские сестры могут перейти на должность младшего медперсонала – сестры-хозяйки, технические служащие, младшие медсестры. Так же учителя могут работать на должностях помощника воспитателя или ассистента учителя.

В таком случае работники смогут получать как заработную плату, так и пенсию за выслугу лет.