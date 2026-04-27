Еще до 60 лет: эти люди могут получить пенсию раньше

Некоторые украинцы могут выйти на отдых раньше пенсионного возраста, то есть до 60 лет. Речь идет о гражданах, которые имеют право на пенсионную выплату за выслугу лет.

Кто имеет право на пенсию за выслугу лет?

Она предусмотрена лицам, занятым на работах, выполнение которых приводит к потере профессиональной трудоспособности или пригодности, о чем пишет Пенсионный фонд.

Пенсия за выслугу лет назначается и выплачивается при увольнении с работы. А финансируется за счет средств Государственного бюджета Украины. Об этом указано в статье 114 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Независимо от возраста пенсия за выслугу лет назначается:

артистам – при наличии стажа от 20 до 35 лет;

работникам авиации и летно-испытательного состава – при наличии выслуги у мужчин от 25 лет на 1 апреля 2015 и до 26 лет 6 месяцев на 11 октября 2017, у женщин от 20 лет на 1 апреля 2015 и до 21 года 6 месяцев на 11 октября 2017;

от 25 лет на 1 апреля 2015 и до 26 лет 6 месяцев на 11 октября 2017, у от 20 лет на 1 апреля 2015 и до 21 года 6 месяцев на 11 октября 2017; работникам образования, здравоохранения и социального обеспечения при наличии стажа работы от 25 лет на 01 апреля 2015 и до 26 лет 6 месяцев на 11 октября 2017;

спортсменам при наличии стажа не менее 25 лет, в частности пребывания в составе сборных команд Украины не менее 6 лет.

Пенсия по выслуге лет по достижении возраста от 50/55 лет мужчинами, от 45/50 женщинами соответствующего общего стажа, в частности стажа работы по профессии или должности назначается:

диспетчерам, которые осуществляют управление воздушным движением;

инженерно-техническому составу гражданской авиации;

бортпроводникам;

работникам железнодорожного транспорта и метрополитена;

работникам, занятым на полевых и геологоразведочных работах;

механизаторам;

плавсоставу морского, речного флота и флота рыбной промышленности.

Обратите внимание! Размеры пенсий зависят от продолжительности приобретенного страхового стажа и полученной зарплаты, с которой уплачены страховые взносы.

Пенсия назначается со дня дня обращения. Но при условии увольнения с работы или должности, что дает право на назначение пенсии.

В то же время в пенсии по возрасту могут отказать. Основаниями для этого являются:

недостижение лицом возраста, установленного законом;

отсутствие определенного стажа работы на должностях, дающих право на назначение пенсии за выслугу лет;

отсутствие документов, подтверждающих стаж работы на соответствующих должностях.

Важно! В случае трудоустройства по должности, которая дает право на пенсию за выслугу лет, выплата пенсии прекращается на весь период работы на этой должности.

Что еще следует знать пенсионерам?

Украинцы могут получить денежную доплату к пенсии. Речь идет о помощи в размере 2 600 гривен. Ее могут получить лица, которые проживали в зонах радиоактивного загрязнения после аварии на ЧАЭС – на территориях обязательного или гарантированного добровольного отселения в период с 1986 до 1993 года.

Для таких пожилых людей упростили процедуру подтверждения факта проживания на территориях. Теперь есть возможность установить этот факт через специальные комиссии.