Как начисляют пенсию за выслугу лет работникам полиции в Украине

Полицейские, так же как учителя и медики, могут получать пенсию за выслугу лет. Для этого необходимо соблюсти определенные условия.

Условия назначения пенсии за выслугу лет

Пенсия за выслугу лет полицейским после увольнения со службы, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Такие выплаты могут получать работники подразделений, которые входят в состав полиции:

криминальная полиция;

патрульная полиция;

органы досудебного расследования;

полиция охраны;

специальная полиция;

полиция особого назначения;

другие подразделения, деятельность которых направлена на выполнение задач полиции или на обеспечение ее функционирования

Право на назначение пенсии за выслугу лет имеют работники полиции, которые с 01 октября 2020 года или после этой даты на день увольнения имеют выслугу 25 календарных лет и более или при достижении на день увольнения со службы 45-летнего возраста, при наличии страхового стажа 25 лет и более.

Важно обратить внимание, что работники полиции имеют возможность получать и пенсию по возрасту при достижении предельного возраста и при наличии необходимого страхового стажа. Однако, получать обе из указанных пенсий – невозможно, а выбор возлагается на самого получателя пенсии.

Размер пенсии за выслугу лет полицейским

Размер пенсии за выслугу лет рассчитывается в процентном соотношении к денежному обеспечению, которое состоит из должностного оклада, оклада по специальному званию, ежемесячных дополнительных видов денежного обеспечения.

Так, в случае достижения 20 лет выслуги размер пенсии составит 50% от суммы денежного обеспечения. В случае увольнения по состоянию здоровья или достижения предельного возраста пребывания на службе в полиции – почаговый размер пенсии составит 55%. За каждый дополнительный год выслуги начисляются дополнительные 3%.