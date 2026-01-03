Не дожидаясь 60 лет: кому в Украине платят пенсию раньше: кому в Украине платят пенсию раньше

В Украине пенсия за выслугу лет предоставляется не всем, а только определенным категориям работников. Речь идет о профессиях, где длительная работа со временем может снизить работоспособность или повлиять на профессиональную пригодность.

Кто сможет выйти на пенсию раньше в 2026 году?

В Украине пенсия за выслугу лет позволяет отдельным категориям граждан выходить на пенсию раньше стандартного возраста, сообщает Главное управление Пенсионного фонда Украины в Луганской области, пишет 24 Канал.

Пенсия за выслугу лет в Украине назначается только тем, кто отработал на должностях и в учреждениях, определенных законом. Основным условием является специальный стаж, полученный в соответствующей сфере.

К категориям, которые имеют право на такую пенсию, относятся:

артисты;

медики;

педагоги;

военные;

работники прокуратуры и полиции;

авиационный персонал;

профессиональные спортсмены;

другие специалисты, предусмотренные законодательством.

Некоторые из этих категорий могут оформить пенсию независимо от возраста, тогда как для других установлен минимальный возраст: 50 – 55 лет для мужчин и 45 – 50 лет для женщин, в зависимости от должности и специального стажа.

Могут ли отказать в пенсии за выслугу лет?

В то же время как отмечает Пенсионный фонд, пенсия за выслугу лет не назначается, если:

лицо не достигло установленного законом возраста;

отсутствует необходимый специальный стаж;

нет подтверждающих документов о работе на соответствующих должностях.

Если после назначения пенсии человек снова начинает работать на должности, дающей право на пенсию за выслугу лет, выплата временно прекращается.

Какой размер пенсии за выслугу лет?

Сумма пенсии зависит от профессии, продолжительности стажа и заработка:

Военные, полицейские, прокуроры: от 50% до 70% от денежного обеспечения (оклад + надбавки), с дополнительным повышением 1 – 3% за каждый год сверх минимального стажа (20 – 25 лет).

Другие категории: расчет ведется по формуле Пенсионного фонда Украины, учитывающей индивидуальный коэффициент заработка, продолжительность стажа и среднюю зарплату в стране за три предыдущих года.

Вырастут ли пенсии в 2026 году?