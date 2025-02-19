Некоторым украинцам могут прекратить выплачивать пенсии

По ряду определенных причин часть украинских пенсионеров может потерять право на получение пенсионных выплат. Существует несколько причин, по которым начисление пенсий на банковские карты могут остановить.

Почему могут отменить пенсию

Есть три причины, по которым Пенсионный фонд может приостановить выплаты, передает 24 Канал со ссылкой на Закон Украины.

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Пенсионные выплаты могут быть прекращены в следующих случаях:

Если пенсия была назначена на основании документов с недостоверной информацией;

Если пенсионер переселился на постоянное место жительства в страну, с которой Украина не заключила специальный пенсионный договор;

В случае смерти пенсионера.

Кстати! Если в течение года пенсионер не пользуется своей пенсионной банковской картой – не снимает с нее средства, не проводит оплату в магазинах или онлайн – выплаты пенсии могут быть прекращены.

Как возобновить выплаты

Для возобновления пенсии достаточно посетить отделение "Ощадбанка" или Пенсионного фонда Украины лично, без необходимости подавать отдельное заявление для возобновления выплат, остановленных из-за невыполнения идентификации.

Чтобы обеспечить удобство для пенсионеров с различными возможностями, предусмотрено несколько альтернативных, в частности дистанционных, способов идентификации:

через авторизацию с помощью "Дія.Підпис" на сайте электронных услуг Пенсионного фонда;

или с помощью видеосвязи.

Обратите внимание! Пенсионеры, которые находятся за рубежом, могут обратиться в дипломатические учреждения Украины для решения вопросов идентификации.