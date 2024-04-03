Что выгоднее выбрать украинцам: пенсию по возрасту или по инвалидности

Законодательство Украины позволяет человеку, который имеет право на различные виды пенсий, выбрать только один из них: по возрасту, по инвалидности или в связи с потерей кормильца. О том, в каком случае выгодно менять вид пенсии, читайте далее.

Стоит ли менять вид пенсии с III группой инвалидности

Пенсия по возрасту получается выгоднее, чем пенсия по инвалидности в случае, если у пенсионера инвалидность III группы, однако есть достаточно страхового стажа по возрасту. Ведь, как известно, пенсионер с инвалидностью III группы получает лишь 50% пенсии по возрасту.

Читайте также: Льготы по возрасту: кто из пенсионеров сможет их получить

Однако, если человек с III группой инвалидности еще не достиг пенсионного возраста, но уже имеет полный стаж – то пенсия по инвалидности может назначаться сразу в размере пенсии по возрасту, то есть в полном объеме.

Что выгоднее лицам с I или II группой инвалидности

Во втором случае переходить с одного вида пенсии на другой – не является целесообразным.

Относительно лиц, которые имеют I или II группу инвалидности, то все зависит от возраста лица и количества приобретенного страхового стажа для перехода на пенсию по возрасту. Ведь вероятность того, что пенсия по инвалидности будет выгоднее, чем пенсия по возрасту – довольно высока.

Чтобы перейти с одной пенсии на другую, нужно подать соответствующее заявление в ПФУ. Новые выплаты начнут начислять с даты подачи заявления по материалам пенсионного дела.

Напомним, что право на выход на пенсию по возрасту в 2024 году имеют как мужчины, так и женщины: