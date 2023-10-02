Повысят зимой и весной: как изменится размер пенсий в 2024 году

На следующий год пенсии для украинцев могут дважды вырасти. Это произойдет как с 1 января, так и весной. Также не за горами внедрение в Украине накопительной системы, проект которой постоянно откладывается.

Кому повысят пенсию с 1 января

Во время разговора с 24 Каналом эксперт по социальным вопросам Андрей Павловский рассказал, что минимальную пенсию в следующем году повысятся дважды.

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с 1 января 2024 года правительство запланировало провести перерасчет пенсионных выплат для украинцев.

Эксперт объясняет, что с 2093 гривен пенсия поднимется до 2 361 гривны для пенсионеров, получающих минимальный размер выплат.

Андрей Павловский Эксперт по социальным вопросам Власти обещают, что в марте – апреле 2024 года проведут еще индексацию пенсий. Такое повышение коснется всех из-за повышения прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Накопительная пенсия и балльная система начисления

Согласно проекту бюджета на 2024 год прожиточный минимум повысили до

По словам премьер-министра, передает Павловский, накопительная система начисления пенсий будет введена после того, как примут закон о накопительной пенсии. Впрочем, детали пока неизвестны, ведь не был представлен соответствующий законопроект.

Балльная система предусматривает ежемесячные взносы трудоустроенных граждан в Пенсионный фонд. Таким образом, средства будут пересчитываться в баллы в соответствии с соотношением заработка человека и средней зарплаты по Украине.

Кстати, каждый год подается новый законопроект о внедрении накопительной пенсионной системы, но в силу объективных обстоятельств эту систему никак не утверждают,

– объясняет эксперт.

Это происходит и из-за предостережений западных партнеров, международных финансовых институтов, и из-за нецелесообразности сейчас внедрять накопительную систему при неблагоприятных экономических условиях.

Накопительная пенсионная система Это когда средства из зарплат украинцев поступают в специальный государственный накопительный фонд, а не в Пенсионный фонд. Сейчас в Украине солидарная пенсионная система – то есть работающие граждане платят взносы в Пенсионный фонд и таким образом финансируют пенсионеров.

Андрей Павловский добавляет, что недавно, когда Украина переподписывала Меморандум с Международным валютным фондом, то украинское правительство взяло на себя обязательство на время войны не вводить накопительную пенсионную систему из-за больших рисков.

По опыту внедрения накопительной системы в других странах Европы и по рекомендациям, которые дает Международный валютный фонд, Всемирный банк, для накопительной системы пенсий нужно, чтобы были благоприятные условия,

– говорит он.

Впрочем, как заметил Денис Шмыгаль во время заседания Кабмина, накопительную систему в Украине хотят запустить в 2025 году.

При каких условиях можно ввести такую систему

Это стабильный уровень экономики страны,

Существенный рост доходов населения,

Низкая инфляция в стране,

При накопительной системе пенсий нужно, чтобы доходность на пенсионных счетах превышала годовой уровень инфляции хотя бы на 3%.

Кроме того, аппарат, управляющий средствами пенсионеров, должен иметь низкие административные выплаты. Все из-за опыта латиноамериканских стран, таких как Чили и Аргентина, где накопительные пенсионные фонды "прогорели" из-за высоких административных расходов и низких выплат,

– рассказывает эксперт по социальным вопросам Павловский.

Следует учесть и опыт восточных европейских стран, где в более благоприятных условиях, чем в Украине, при экономическом развитии, не удалось ввести накопительную систему. Речь идет о Польше и Чехии. Кроме того, в Венгрии вообще средства вернулись из пенсионной системы в солидарную.