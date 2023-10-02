Повысят зимой и весной: как изменится размер пенсий в 2024 году
На следующий год пенсии для украинцев могут дважды вырасти. Это произойдет как с 1 января, так и весной. Также не за горами внедрение в Украине накопительной системы, проект которой постоянно откладывается.
Кому повысят пенсию с 1 января
Во время разговора с 24 Каналом эксперт по социальным вопросам Андрей Павловский рассказал, что минимальную пенсию в следующем году повысятся дважды.
Читайте также Пенсии в Украине: возрастут ли выплаты до конца осениНапоминаем, с 1 января 2024 года правительство запланировало провести перерасчет пенсионных выплат для украинцев.
Эксперт объясняет, что с 2093 гривен пенсия поднимется до 2 361 гривны для пенсионеров, получающих минимальный размер выплат.
Власти обещают, что в марте – апреле 2024 года проведут еще индексацию пенсий. Такое повышение коснется всех из-за повышения прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.
Накопительная пенсия и балльная система начисления
По словам премьер-министра, передает Павловский, накопительная система начисления пенсий будет введена после того, как примут закон о накопительной пенсии. Впрочем, детали пока неизвестны, ведь не был представлен соответствующий законопроект.
Балльная система предусматривает ежемесячные взносы трудоустроенных граждан в Пенсионный фонд. Таким образом, средства будут пересчитываться в баллы в соответствии с соотношением заработка человека и средней зарплаты по Украине.
Кстати, каждый год подается новый законопроект о внедрении накопительной пенсионной системы, но в силу объективных обстоятельств эту систему никак не утверждают,
– объясняет эксперт.
Это происходит и из-за предостережений западных партнеров, международных финансовых институтов, и из-за нецелесообразности сейчас внедрять накопительную систему при неблагоприятных экономических условиях.
Накопительная пенсионная системаЭто когда средства из зарплат украинцев поступают в специальный государственный накопительный фонд, а не в Пенсионный фонд. Сейчас в Украине солидарная пенсионная система – то есть работающие граждане платят взносы в Пенсионный фонд и таким образом финансируют пенсионеров.
Андрей Павловский добавляет, что недавно, когда Украина переподписывала Меморандум с Международным валютным фондом, то украинское правительство взяло на себя обязательство на время войны не вводить накопительную пенсионную систему из-за больших рисков.
По опыту внедрения накопительной системы в других странах Европы и по рекомендациям, которые дает Международный валютный фонд, Всемирный банк, для накопительной системы пенсий нужно, чтобы были благоприятные условия,
– говорит он.
Впрочем, как заметил Денис Шмыгаль во время заседания Кабмина, накопительную систему в Украине хотят запустить в 2025 году.
При каких условиях можно ввести такую систему
- Это стабильный уровень экономики страны,
- Существенный рост доходов населения,
- Низкая инфляция в стране,
- При накопительной системе пенсий нужно, чтобы доходность на пенсионных счетах превышала годовой уровень инфляции хотя бы на 3%.
Кроме того, аппарат, управляющий средствами пенсионеров, должен иметь низкие административные выплаты. Все из-за опыта латиноамериканских стран, таких как Чили и Аргентина, где накопительные пенсионные фонды "прогорели" из-за высоких административных расходов и низких выплат,
– рассказывает эксперт по социальным вопросам Павловский.
Следует учесть и опыт восточных европейских стран, где в более благоприятных условиях, чем в Украине, при экономическом развитии, не удалось ввести накопительную систему. Речь идет о Польше и Чехии. Кроме того, в Венгрии вообще средства вернулись из пенсионной системы в солидарную.