Отменят ли выплату пенсий за февраль: все зависит от международной помощи
Сегодня экономика Украины существенно зависит от макрофинансовой помощи западных партнеров. Ранее власти предупреждали, что если деньги не поступят вовремя, выплаты за февраль придется отложить.
Получат ли украинцы пенсии в феврале
Еще в декабре 2023 года министерша экономики Юрия Свириденко рассказала, что если международная помощь не поступит вовремя Украине, вероятно придется отложить февральскую выплату пенсий и зарплат госслужащих.
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В то же время министерша социальной политики Оксана Жолнович выразила несколько иное мнение и сказала, что при таких обстоятельствах пенсии будут, а вот их индексацию в марте могут отменить.
Хочу успокоить всех пенсионеров, получающих пенсию по возрасту, поскольку большая часть пенсионных доходов и поступлений, распределяемых Пенсионным фондом, – это наши внутренние поступления, которые обеспечиваются нашими украинскими плательщиками, в том числе нашими военными. Поскольку все они платят ЕСВ, то наш Пенсионный фонд стабильно держится на украинских средствах.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль успокоил украинцев и заверил, что выплата пенсий и индексация произойдут вовремя, и ничего отменять не будут. Сейчас у нас есть договоренности с 11 странами о многолетних программах финансирования, поэтому проблемы возникнуть не должны.
Уже есть договоренности с одиннадцатью государствами о многолетних программах финансирования. Есть программа расширенного финансирования с МВФ и поддержка других международных финансовых организаций.
Сколько ПФУ выделил денег в январе
За январь 2024 года ПФУ успел выделить 44,54 миллиарда гривен на социальные выплаты. Средства распределили так:
- пенсия – 38 миллиардов гривен;
- субсидии и льготы – 4 681,4 миллиона гривен;
- страховые выплаты – 1 864 миллионов гривен;
- больничные – 781,2 миллиона гривен.