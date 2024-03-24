Оплата коммуналки и бесплатный проезд: пенсионеры в Украине имеют право на льготы

Для обеспечения социальной защиты и уменьшения финансовой нагрузки на украинских пенсионеров, государство обязалось покрывать определенные услуги для лиц пожилого возраста, которые получают минимальные выплаты.

Какие льготы для пенсионеров

Напоминаем, что минимальный размер выплат для пенсионеров в 2024 году составляет 2 361 гривну. Ранее этот показатель был на уровне почти 2 100 гривен. В связи с такими низкими выплатами государство пытается покрыть такой минимальный размер выплат различными льготами.

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Это сделано для того, чтобы не только уменьшить финансовую нагрузку на пожилых людей, но и обеспечения их социальной защиты.

Получить льготы можно только при наличии соответствующего пенсионного удостоверения.

Среди услуг, на которые пенсионеры могут получать льготы, есть:

Право на субсидию

Чтобы получить льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, пенсионерам следует обратиться в социальные службы и предоставить соответствующее заявление и декларацию о доходах.

Льгота 100% на оплату коммунальных услуг

Полная скидка на оплату ЖКУ, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа предоставляется пенсионерам, проживающих в сельской местности и ранее работали по определенным специальностям: педагогические работники, медицинские и фармацевтические работники, специалисты по защите растений, работники музеев, библиотек, работники государственных и коммунальных учреждений культуры, учебных заведений сферы культуры.

Право на бесплатный проезд

Это право предоставляется при наличии соответствующего пенсионного удостоверения на весь общественный наземный транспорт. Исключение – такси. Кроме того, пенсионеры могут бесплатно пользоваться железнодорожным транспортом пригородного сообщения, независимо от места жительства.

Право на юридическую помощь

Пенсионерам предоставляется льгота на получение юридической помощи. Она покрывает услугу как полностью, так и частично. Также, пенсионерам обеспечивается защита, представительство интересов лиц в судах, государственных органах, органах местного самоуправления, а также составление процессуальных документов.