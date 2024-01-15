Идентификация пенсионеров: кто должен пройти и к чему следует быть готовым
Источник:Постановление ПФУ
Чтобы не потерять свои выплаты, некоторые пенсионеры должны обязательно пройти идентификацию в ПФУ. Во время нее украинцам будет поставлен целый список вопросов, к которому следует быть готовыми.
Кто должен пройти идентификацию
Следовательно, пенсионеры, получившие статус ВПЛ до 24 февраля 2024 года и получающие свою пенсию через "Ощадбанк", должны пройти процедуру идентификации в ПФУ путем видеоконференцсвязи.
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Также ее необходимо пройти лицам, которые потеряли свою пенсию по определенным причинам – например, выехали за границу.
Что такое идентификацияИдентификация – процедура установления органом Пенсионного фонда лица получателя.
Что нужно для видеоидентификации
Заявление и другие обращения по проведению видеоидентификации подаются через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины путём заполнения соответствующего электронного бланка.Заметьте! К заявлению могут быть приложены идентификационные документы.
Видеоидентификация осуществляется в согласовании с получателем время и способ его проведения. В том числе в телефонном режиме, а также техническими средствами, поддерживаемыми соответствующим программным обеспечением.
Список обязательных вопросов для проведения видеоидентификации
- Даете ли вы согласие на проведение видеоидентификации, включая видеофиксацию вашего лица и (или) экрана с вашим изображением, а также предъявленных вами документов?
- Назовите фамилию, имя и отчество.
- Назовите дату рождения.
- Назовите место рождения.
- Назовите реквизиты паспортного документа (серия (при наличии), номер, дата выдачи паспорта гражданина Украины, наименование уполномоченного субъекта, выдавшего документ, срок действия (при наличии), уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре (при наличии).
- Назовите идентификационный код. Если он отсутствует, сообщите, вы когда-нибудь отказывались от кода? В каком году это было?
- Есть ли у вас пенсионное удостоверение? Назовите его реквизиты.
- Укажите номер телефона, адрес электронной почты или другой способ обратной связи.
- Назовите зарегистрированное место жительства, фактическое место жительства.
- Когда вы последний раз обращались в органы Пенсионного фонда? С каким вопросом? Назовите город, где расположен орган, в который вы обращались.