Пенсионеры могут получить деньги в августе: какие условия выплат для пожилых людей

В этом году пенсионеры получат деньги ко Дню Независимости. Размер выплат уже утвердил правительство.

Кто из пожилых людей может получить выплаты в августе

В частности, денежную поддержку получат и пенсионеры, о чем указано на сайте Пенсионного фонда Украины.

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В 2026 году деньги предусмотрены:

получателям денежной помощи, которые получают пенсию (ежемесячное пожизненное денежное содержание), жилищные субсидии или льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг и не проходят военную службу; ветеранам войны, проходящим военную службу, в частности тем, кто является пенсионерами или получателями жилищных субсидий или льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Лицам первой категории поддержка будет выплачена в августе вместе с пенсией, жилищной субсидией или льготой.

Второй категории – средства будут перечислены на счета воинских частей, учреждений, организаций, где такие люди проходят службу, в том числе военную.

В то же время тем, кто также имеет право на выплату, но не является пенсионером или получателем жилищных субсидий и льгот и не проходит службу, для получения помощи следует обратиться в территориальный орган ПФУ.

Таким образом, пенсионеры получат деньги до 24 августа автоматически. А некоторым украинцам следует собрать определенные документы и подать заявление в Пенсионный фонд. Это можно сделать офлайн или онлайн. Также документы можно отправить по почте.

Что еще следует знать о подобных выплатах

Сумма выплат ко Дню Независимости составляет от 540 до 3 100 гривен. Размер назначается в зависимости от категории лица.

Если человек получит соответствующий статус до 24 августа текущего года, но средства не будут выплачены по состоянию на 1 октября, он может обратиться с заявлением в ПФУ, чтобы получить средства до 1 ноября.