Как получить пенсию, если не прошли идентификацию

Чтобы не потерять выплаты, пенсионеры из числа ВПЛ обязаны проходить идентификацию. Если пенсионеры стали внутренне перемещенными лицами до 24 февраля 2022 года и еще не прошли физическую идентификацию, то могут сделать это сейчас.

Где пройти идентификацию

После прохождения идентификации пенсия будет выплачена за все месяцы, с момента приостановления. Поэтому, у пенсионеров нет необходимости обращаться дополнительно в Пенсионный фонд.

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Пройти идентификацию можно одним из способов:

личный визит в отделение Ощадбанка или Пенсионного фонда;

авторизация на веб-портале электронных услуг ПФУ с помощью квалифицированной электронной подписи;

использование видеоконференцсвязи (заявку можно подать на веб-портале электронных услуг ПФУ или по телефонам Фонда: 0800-503-753, (044) 281-08-70, (044) 281-08-71);

в случае пребывания за границей – получения в зарубежном дипломатическом учреждении Украины документа, подтверждающего жизнь человека, и представления его в орган ПФУ, в котором пенсионер находится на учете.

Документы можно отправить с помощью вебпортала ПФУ или по почте.

Как пройти идентификацию из-за границы

Если пенсионер из числа ВПЛ находится за рубежом, в зарубежном дипломатическом учреждении Украины необходимо получить документ, подтверждающий, что физическое лицо является живым.

После получения этого документа вместе с заявлением о прохождении идентификации (произвольной формы) следует направить в территориальный орган Пенсионного фонда Украины, где пенсионер состоит на учете.

Оригинал документа вместе с заявлением можно отправить по почте или в форме скана через веб-портал электронных услуг ПФУ. Для использования последнего способа необходимо иметь электронную подпись.