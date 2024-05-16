Где пройти идентификацию
После прохождения идентификации пенсия будет выплачена за все месяцы, с момента приостановления. Поэтому, у пенсионеров нет необходимости обращаться дополнительно в Пенсионный фонд.
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Пройти идентификацию можно одним из способов:
- личный визит в отделение Ощадбанка или Пенсионного фонда;
- авторизация на веб-портале электронных услуг ПФУ с помощью квалифицированной электронной подписи;
- использование видеоконференцсвязи (заявку можно подать на веб-портале электронных услуг ПФУ или по телефонам Фонда: 0800-503-753, (044) 281-08-70, (044) 281-08-71);
- в случае пребывания за границей – получения в зарубежном дипломатическом учреждении Украины документа, подтверждающего жизнь человека, и представления его в орган ПФУ, в котором пенсионер находится на учете.
Документы можно отправить с помощью вебпортала ПФУ или по почте.
Как пройти идентификацию из-за границы
Если пенсионер из числа ВПЛ находится за рубежом, в зарубежном дипломатическом учреждении Украины необходимо получить документ, подтверждающий, что физическое лицо является живым.
После получения этого документа вместе с заявлением о прохождении идентификации (произвольной формы) следует направить в территориальный орган Пенсионного фонда Украины, где пенсионер состоит на учете.