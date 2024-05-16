Де пройти ідентифікацію

Після проходження ідентифікації пенсію буде виплачено за всі місяці, з моменту призупинення. Відтак, у пенсіонерів немає потреби звертатися додатково до Пенсійного фонду.

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Пройти ідентифікацію можна в один зі способів:

особистий візит до відділення Ощадбанку або Пенсійного фонду;

авторизація на вебпорталі електронних послуг ПФУ за допомогою кваліфікованого електронного підпису;

використання відеоконференцзв'язку (заявку можна подати на вебпорталі електронних послуг ПФУ або за телефонами Фонду: 0800-503-753, (044) 281-08-70, (044) 281-08-71);

у разі перебування за кордоном – отримання в закордонній дипломатичній установі України документа, що підтверджує життя людини, і подання його до органу ПФУ, в якому пенсіонер знаходиться на обліку.

Документи можна надіслати за допомогою вебпорталу ПФУ або поштою.

Як пройти ідентифікацію з-за кордону

Якщо пенсіонер з-поміж ВПО перебуває за кордоном, в закордонній дипломатичній установі України необхідно отримати документ, що підтверджує, що фізична особа є живою.

Після отримання цього документа разом із заявою про проходження ідентифікації (довільної форми) слід направити до територіального органу Пенсійного фонду України, де пенсіонер перебуває на обліку.

Важливо! Оригінал документа разом із заявою можна надіслати поштою або у формі скану через вебпортал електронних послуг ПФУ. Для використання останнього способу необхідно мати електронний підпис.