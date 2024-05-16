Де пройти ідентифікацію
Після проходження ідентифікації пенсію буде виплачено за всі місяці, з моменту призупинення. Відтак, у пенсіонерів немає потреби звертатися додатково до Пенсійного фонду.
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Пройти ідентифікацію можна в один зі способів:
- особистий візит до відділення Ощадбанку або Пенсійного фонду;
- авторизація на вебпорталі електронних послуг ПФУ за допомогою кваліфікованого електронного підпису;
- використання відеоконференцзв'язку (заявку можна подати на вебпорталі електронних послуг ПФУ або за телефонами Фонду: 0800-503-753, (044) 281-08-70, (044) 281-08-71);
- у разі перебування за кордоном – отримання в закордонній дипломатичній установі України документа, що підтверджує життя людини, і подання його до органу ПФУ, в якому пенсіонер знаходиться на обліку.
Документи можна надіслати за допомогою вебпорталу ПФУ або поштою.
Як пройти ідентифікацію з-за кордону
Якщо пенсіонер з-поміж ВПО перебуває за кордоном, в закордонній дипломатичній установі України необхідно отримати документ, що підтверджує, що фізична особа є живою.
Після отримання цього документа разом із заявою про проходження ідентифікації (довільної форми) слід направити до територіального органу Пенсійного фонду України, де пенсіонер перебуває на обліку.