Начисленные выплаты придется вернуть: кто из украинцев может лишиться денег
Размер пенсии зависит от различных обстоятельств, которые имеют место в жизни человека пенсионного возраста. В частности, украинцы должны сообщать обо всех важных изменениях и событиях.
Какие пенсионные выплаты должны возвращать украинцы
При других обстоятельствах может возникнуть переплата, почему это сообщили в Пенсионном фонде Украины.
Дело в том, что в таких ситуациях возможно начисление и выплата лишних средств. А если подобная переплата действительно возникнет, то деньги придется вернуть.
К факторам, влияющим на размер пенсии, относятся:
- устройство на работу или занятие предпринимательской деятельностью, увольнение с работы, прекращение предпринимательской деятельности;
- устройство на работу пенсионера, получающего пенсию за выслугу лет, по специальности, дающей право на назначение такого вида пенсии;
- смена места жительства;
- изменение статуса;
- изменение обстоятельств, являющихся правовым основанием для назначения особого вида пенсии.
Сообщить в Пенсионный фонд об изменениях можно лично или дистанционно – для этого необходимо подать заявление через личный кабинет на веб-портале электронных услуг.
Суммы пенсий, выплаченные излишне, могут быть возвращены:
- добровольно;
- взысканием на основании решений органов Пенсионного фонда или в судебном порядке.
Чтобы выплаты действительно начислялись правильно, необходимо в течение 10 дней сообщать ПФУ обо всех подобных изменениях.
Таким образом, если Пенсионный фонд не будет знать об изменениях, то пенсионеру придется возвращать излишне выплаченные деньги. В связи с этим следует заранее уведомлять орган исполнительной власти о том, что произошли те или иные события.
Что еще известно о выплатах для пожилых людей
Напомним, что украинцы лишились одной важной выплаты. Речь идет о лицах, которые с 26 января получили статус"Почетный донор Украины".
Украинцы могут получить денежные выплаты до 3 тысяч гривен в августе. Они приурочены ко Дню Независимости.