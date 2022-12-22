Пенсионеры могут получать украинскую пенсию за границей: как это сделать

Переехавшие за границу украинские пенсионеры могут продолжить получать свою пенсию. Для этого нужно открыть счет в банке и привязать к нему выплаты.

Как это сделать, рассказали в Минсоцполитики.

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Как получить пенсию на карту

Если пенсионер получал пенсию на банковский счет в Украине, то после переезда его выплаты продолжат начисляться. В случае если пенсия приходит в отделение "Укрпочты", то для получения начисленных денег за границей нужно будет открыть счет в банке и перевести на него начисление пенсии.

Если у пенсионера уже есть счет, то начисление пенсионных выплат можно перевести на него в удаленном режиме. Для этого необходимо сменить реквизиты для выплат в электронном кабинете Пенсионного фонда.

Также можно сменить отделение "Укрпочты", на которое приходит пенсия. Для этого нужно позвонить по телефону на горячую линию почтовой компании. Кроме того, пенсионеры могут получать выплаты на кассах украинских супермаркетов. Наличные деньги на сумму до 6000 гривен можно получить в магазинах АТБ, Сильпо, ФОРА, VARUS, NOVUS, ЛОТОК, ТОЧКА, THRASH! ТРАШ!, FOZZY, Свой Маркет, Torba, АШАН, КРУГ, WINETIME и ДЕЛВИ.

Напомним, в декабре пенсии украинцев выросли. Также увеличились пенсионные надбавки.