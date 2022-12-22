Як це зробити, розповіли у Мінсоцполітики.

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Як отримати пенсію на картку

Якщо пенсіонер отримував пенсію на банківський рахунок в Україні, то після переїзду його виплати продовжать нараховуватися. У випадку, якщо пенсія приходить у відділення "Укрпошти", то для отримання нарахованих грошей за кордоном потрібно буде відкрити рахунок у банку і перевести на нього нарахування пенсії.

Якщо пенсіонер уже має рахунок, то нарахування пенсійних виплат можна перевести на нього у віддаленому режимі. Для цього необхідно змінити реквізити для виплат в електронному кабінеті Пенсійного фонду.

Також можна змінити відділення "Укрпошти", на яке приходить пенсія. Для цього потрібно зателефонувати на гарячу лінію поштової компанії. Окрім того, пенсіонери можуть отримувати виплати на касах українських супермаркетів. Готівку на суму до 6000 гривень можна отримати в магазинах АТБ, Сільпо, ФОРА, VARUS, NOVUS, ЛОТОК, ТОЧКА, THRASH! ТРАШ!, FOZZY, Свій Маркет, Torba, АШАН, КОЛО, WINETIME та ДЕЛВІ.

Нагадаємо, у грудні пенсії українців зросли. Також збільшилися пенсійні надбавки.