Загалом можна зняти до 6 тисяч гривень пенсійних коштів. Про це в ефірі телемарафону розповів заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко.

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Він пояснив, що така опція особливо необхідна у населених пунктах, де немає банківської інфраструктури. Тому наразі Мінсоцполітики працює над появою можливості зняття коштів в решті супермаркетів.

У системі АТБ та інших при розрахунку карткою можна отримати готівкові кошти зі свого рахунку. Ви можете в магазині, в якому обслуговуєтеся, здійснюючи покупку, замовити до 6 тисяч гривень для одноразової виплати коштів. І це відбувається без комісії. Це сервіс, який набув поширення і розвивається якраз у період війни,

– наголосив Музиченко.

При цьому не обов'язково знімати кошти саме у такий спосіб. Право вибору щодо того як отримувати пенсію залишається за пенсіонером.

Чи можна отримувати пенсію за кордоном

Як повідомив заступник міністра, наразі близько 11 млн українців зараз отримують пенсії (за віком, по інвалідності, за вислугою років). Проте немає різниці, чи людина знаходиться в Україні, чи кордоном. На отримання пенсії місце перебування не впливає.

Якщо людина отримує пенсійні виплати на банківський рахунок, вона може зняти кошти будь-де. Проте якщо пенсіонер виїхав за кордон, але пенсію отримував через Укрпошту, йому потрібно відкрити рахунок у банку та перевести на нього пенсійні виплати. Для цього людина може дистанційно, через електронний кабінет Пенсійного фонду подати змінені реквізити для виплат.

Також існує можливість перевести виплату пенсії з одного відділення Укрпошти на інше. Для цього потрібно зателефонувати на гарячу лінію підприємства.

Що таке “донат на пенсію”

Заступник міністра також розповів про ініціативу “донат на пенсію”, яка почне працювати найближчим часом. Завдяки цьому люди, які хочуть особисто допомогти пенсіонеру, що отримує мінімальні виплати, зможуть зробити перерахунок на його ім'я.

Це передбачає, що будь-яка особа може зробити певний внесок на адресу конкретного пенсіонера. Після внеску в Пенсійний фонд ці кошти гарантовано потраплять на рахунок тієї особи, на адресу якої зроблено виплату,

– заявив Музиченко.

Він додав, що наразі розробляється електронна система, яка дозволить дистанційно робити такі донати.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що буде з пенсіями у 2023 році. Розмір страхового стажу для отримання виплат збільшиться, а суму пенсій проіндексують.