В общей сложности можно снять до 6 тысяч гривен пенсионных средств. Об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко.

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Он пояснил, что такая опция особенно необходима в населённых пунктах, где нет банковской инфраструктуры. Поэтому Минсоцполитики работает над появлением возможности снятия средств в остальных супермаркетах.

В системе АТБ и других при расчете картой можно получить наличные денежные средства со своего счета. Вы можете в магазине, в котором обслуживаетесь, совершая покупку, заказать до 6 тысяч гривен для единовременной выплаты средств. И это происходит без комиссии. Это сервис, который получил распространение и развивается как раз в период войны,

– подчеркнул Музыченко.

При этом не обязательно снимать средства именно так. Право выбора относительно того, как получать пенсию, остается за пенсионером.

Можно ли получать пенсию за границей

Как сообщил замминистра, сейчас около 11 млн украинцев сейчас получают пенсии (по возрасту, по инвалидности, по выслуге лет). Однако нет разницы, находится ли человек в Украине или границей. На получение пенсии местонахождение не влияет.

Если человек получает пенсионные выплаты на банковский счет, он может снять средства где угодно. Однако, если пенсионер выехал за границу, но пенсию получал через Укрпочту, ему нужно открыть счет в банке и перевести на него пенсионные выплаты. Для этого человек может дистанционно через электронный кабинет Пенсионного фонда подать измененные реквизиты для выплат.

Также существует возможность перевести выплату пенсии из одного отделения Укрпочты в другое. Для этого нужно позвонить по телефону на горячую линию предприятия.

Что такое "донат на пенсию"

Замминистра также рассказал об инициативе "донат на пенсию", которая начнет работать в ближайшее время. Благодаря этому люди, желающие лично помочь пенсионеру, получающему минимальные выплаты, смогут произвести пересчет на его имя.

Это предполагает, что любое лицо может внести определенный вклад в адрес конкретного пенсионера. После взноса в Пенсионный фонд эти средства гарантированно попадут на счет того лица, в адрес которого произведена выплата,

– заявил Музыченко.

Он добавил, что сейчас разрабатывается электронная система, которая позволит дистанционно делать такие донаты.

Напомним, раньше мы сообщали, что будет с пенсиями в 2023 году Размер страхового стажа для получения выплат увеличится, а сумму пенсий проиндексируют.