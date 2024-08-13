Пенсионеры могут остаться без выплат: почему так может произойти
Источник:Право на защиту
После потери выплат, их можно будет восстановить, если такое решение примет ПФУ. Это станет возможным в течение 10 дней после выяснения обстоятельств.
Почему можно потерять пенсию
Выплату пенсий прекращают, если:
Читайте также Произошли изменения: какая сейчас минимальная пенсия в Украине
- пенсия назначена на основании документов, которые содержат недостоверные сведения;
- если пенсионер проживает за границей, если иное не предусмотрено международным договором Украины;
- пенсионер умер;
- пенсионер не получал выплаты в течение шести месяцев подряд;
- в других случаях.
Выплаты могут быть восстановлены в течение десяти дней до выяснения обстоятельств и выполнения необходимых условий. Этот процесс будет происходить в соответствии с установленными законодательными нормами. К тому же ПФУ может пересмотреть размер и основания для выплаты без учета данных, в которых обнаружили неточности.
Выплата пенсии является пожизненной, а указанный выше перечень оснований для прекращения выплаты пенсии является исчерпывающим, поэтому такое прекращение является незаконным (при отсутствии вышеупомянутых оснований),
– написали юристы.
К слову, по закону пенсионера не могут лишить выплат, если он проживает на ВОТ.