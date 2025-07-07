Выплаты в июле: получат ли пенсии украинцы, находящиеся на ВОТ
- Пенсионеры на временно оккупированных территориях могут получать украинские выплаты при определенных условиях.
- В то же время пожилым людям нужно подать заявление в ПФУ о неполучении пенсии от России.
Пенсионеры, находящиеся на временно оккупированных территориях, могут получать украинские выплаты. Однако они должны соответствовать определенным критериям.
Кто из пенсионеров на ВОТ сможет получить выплаты
Это нужно, чтобы доказать, что пенсионер жив и деньги с карты получает именно он, пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство социальной политики.
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Для получения пенсионных выплат украинцы, проживающие на ВОТ, должны:
- раз в год проходить физическую идентификацию;
- осуществлять минимум одну финансовую операцию на своем счете каждые шесть месяцев при условии, если в эти полгода пенсионеры не проходили физическую идентификацию.
- подтверждение информации о неполучении пенсии от России.
Обратите внимание! Относительно последнего пункта – необходимо написать заявление на ПФУ в произвольной форме о неполучении пенсии от страны-агрессора, и подать в фонд.
Что такое физическая идентификация и как ее пройти
Физическая идентификация – это процедура однозначного установления физического лица одним из удобных для человека способов. Таким образом удается проверить, что лицо живое и средства получает именно тот человек, которому они предназначены.
Украинцы, находящихся на ВОТ, могут пройти идентификацию могут пройти идентификацию онлайн. Для этого им следует удаленно авторизоваться в электронном кабинете ПФУ с помощью "Дія.Підпис" (Дія ID, инструкция создания по ссылке) или пройти проверку по видеосвязи.
Если вы не выйдете на связь с ПФУ и не пройдете идентификацию в один из предложенных способов выше, на ваш банковский счет/карту пенсия не будет перечисляться,
– предупредили в Пенсионном фонде.
Заметьте! После прохождения идентификации в течение года, выплата пенсии возобновится с даты ее прекращения.