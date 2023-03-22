Часть пенсионеров не получит ежегодные выплаты в мае: их перенесли
Источник:Верховная Рада
Ежегодная разовая денежная помощь выплачивается украинским пенсионерам в мае. Однако по решению правительства дату перенесли на август 2023 года.
Почему перенесли дату ежегодной разовой помощи
Известно, что ветеранам войны и жертвам нацистских преследований выплачивают ежегодно разовую помощь. В этом году ее должны выплатить 5 мая, накануне Дня Победы, однако в Верховной Раде решили связать выплаты ко Дню независимости Украины – 24 августа.
Читайте также При выходе на пенсию можно потерять стаж: в ПФУ объяснили почему
Каждый год ко Дню Независимости Украины участникам боевых действий выплачивается разовая денежная выплата в порядке и размерах, определенных Кабинетом Министров Украины в пределах соответствующих бюджетных назначений, установленных законом о Государственном бюджете Украины,
– говорится в уточняющей сравнительной таблице документа.
Примечательно, что дату хотели изменить на 14 октября, то есть ко Дню защитников и защитниц Украины, но во втором чтении проекта дату выбрали на 24 августа.
Кто из пенсионеров получит перерасчет пенсии в апреле
Напоминаем, что в марте большинства пенсионеров проиндексировали пенсии. Новые пенсии получили более 10 миллионов украинцев. Средний размер индексации составил от 400 до 700 гривен, а максимальный размер составил 1 500 гривен.
К теме Для некоторых граждан упростили получение пенсии: кого это касается
Кроме того, в апреле продолжающие работать пенсионеры тоже получат дополнительные средства к пенсии. Пересчет будет осуществлен для 600 тысяч человек. Следует помнить, что при таком перечислении пенсий будет учитываться увеличение стажа и размер официальной зарплаты.
- Если лицо получает меньшую зарплату, чем его платили перед выходом на пенсию, то будут принимать во внимание только увеличившийся стаж. В то же время, если зарплата выше, то при пересчете примут во внимание и новую зарплату, и стаж.
- Для работающих пенсионеров перерасчет будет производиться только в том случае, если с момента назначения пенсии или предварительного перерасчета прошло не менее 24 месяцев. Но, например, увеличение стажа необязательно должно составлять 24 месяца.