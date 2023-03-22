Почему перенесли дату ежегодной разовой помощи

Известно, что ветеранам войны и жертвам нацистских преследований выплачивают ежегодно разовую помощь. В этом году ее должны выплатить 5 мая, накануне Дня Победы, однако в Верховной Раде решили связать выплаты ко Дню независимости Украины – 24 августа.

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Каждый год ко Дню Независимости Украины участникам боевых действий выплачивается разовая денежная выплата в порядке и размерах, определенных Кабинетом Министров Украины в пределах соответствующих бюджетных назначений, установленных законом о Государственном бюджете Украины,

– говорится в уточняющей сравнительной таблице документа.

Примечательно, что дату хотели изменить на 14 октября, то есть ко Дню защитников и защитниц Украины, но во втором чтении проекта дату выбрали на 24 августа.

Кто из пенсионеров получит перерасчет пенсии в апреле

Напоминаем, что в марте большинства пенсионеров проиндексировали пенсии. Новые пенсии получили более 10 миллионов украинцев. Средний размер индексации составил от 400 до 700 гривен, а максимальный размер составил 1 500 гривен.

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Кроме того, в апреле продолжающие работать пенсионеры тоже получат дополнительные средства к пенсии. Пересчет будет осуществлен для 600 тысяч человек. Следует помнить, что при таком перечислении пенсий будет учитываться увеличение стажа и размер официальной зарплаты.