Чому перенесли дату щорічної разової допомоги

Відомо, що ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань виплачують щороку разову допомогу. Цьогоріч її мали виплатити 5 травня, напередодні Дня Перемоги, однак у Верховній Раді вирішили пов'язати виплати до Дня незалежності України – 24 серпня.

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Щороку до Дня Незалежності України учасникам бойових дій виплачується разова грошова виплата у порядку та розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України у межах відповідних бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України,

– мовиться в уточнювальній порівняльній таблиці документа.

Цікаво, що дату хотіли змінити на 14 жовтня, тобто до Дня захисників та захисниць України, але в другому читанні проєкту дату обрали на 24 серпня.

Хто з пенсіонерів отримає перерахунок пенсії у квітні

Нагадуємо, що у березні більшості пенсіонерів проіндексували пенсії. Нові пенсії отримали понад 10 мільйонів українців. Середній розмір індексації склав від 400 до 700 гривень, а максимальний розмір склав 1 500 гривень.

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Крім того, у квітні пенсіонери, що продовжують працювати, теж отримають додаткові кошти до пенсії. Перерахунок здійснять для 600 тисяч осіб. Слід пам'ятати, що під час такого перерахування пенсій враховуватиметься збільшення стажу та розмір офіційної зарплати.