Финансовая поддержка от ООН: какие украинские пенсионеры получили более 2 миллиардов гривен

Около полумиллиона пенсионеров, проживающих на прифронтовых территориях, получили денежную помощь от Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП). Эта инициатива направлена на поддержку наиболее уязвимых категорий населения.

Как ООН поддерживает украинских пенсионеров

Благодаря щедрой поддержке от Европейского Союза, Германии, Швеции, Швейцарии, Норвегии, Финляндии и частных доноров, Всемирная продовольственная программа (ВПП) за последние 12 месяцев перечислила около 48,5 миллиона долларов пенсионерам, проживающих в зонах активных или потенциальных боевых действий.

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Поэтому пенсионеры, которые соответствуют определенным критериям, получают от Всемирной продовольственной программы ежемесячную доплату, которая покрывает разницу между их текущей пенсией и суммой в 3 250 гривен.

Обратите внимание! Основным условием для получения этой помощи является то, что лицо не получало никаких других выплат с марта 2023 года, в частности жилищных субсидий для внутренне перемещенных лиц или денежной помощи от международных организаций.

Напомним, что в августе 2023 года Всемирная продовольственная программа ООН начала инициативу по предоставлению денежной помощи уязвимым пенсионерам, чья ежемесячная пенсия не превышает 3 250 гривен. Эта программа будет действовать до конца 2024 года.