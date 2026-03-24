Доплата 20% к пенсии: кто имеет на нее право в 2026 году
- В 2026 году пенсионеры, которые живут или работают в горных населенных пунктах, имеют право на доплату 20% к пенсии.
- Эта доплата может быть отменена, если лицо находилось за границей более 60 дней подряд без уважительных причин.
Некоторые украинские пенсионеры имеют право на специальную доплату. Сейчас она составляет – 20%. Предоставляется такая доплата за проживание, работу или учебу в населенном пункте, находящемся в горной местности.
Кто из пенсионеров может получить такую доплату в 2026 году?
В 2026 году на такую доплату имеют право и внутренне перемещенные лица, сообщает "Юридический советник для ВПЛ".
Право на такую доплату устанавливается, если лицо соответствует ряду условий:
- сейчас такую доплату может получить пенсионер, если он не менее 6 месяцев жил или работал в горном населенном пункте;
- не платит ЕСВ в другом населенном пункте (исключением является ситуация, когда лицо фактически проживает в горном населенном пункте);
- не находится за границей.
Заметим, повторное утверждение этой доплаты произошло недавно. Оно подтверждено постановлением Кабмина от 18 февраля 2026 года № 225.
Нужно понимать, что такая доплата может быть отменена. Так происходит, если нарушены требования приведенные выше, или же:
- лицо находилось за границей более 60 дней подряд в течение последних 3 месяцев;
- при этом, нет документального подтверждения уважительных причин выезда за границу (например, командировки, реабилитации).
Кому предоставляется такая доплата кроме пенсионеров?
Доплата 20% предоставляется ко многим видам пособий. В частности, выплат для семей с детьми. То есть, например, поддержки, предоставляемой в связи с наступлением беременности.
Право на такую доплату имеют одинокие матери. Также она устанавливается для детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов.
Обратите внимание! На такую доплату имеют право и те, кто получает стипендию в 2026 году.