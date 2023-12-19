Из одного банка в другой: как изменить свою пенсионную карту

Около 8 миллионов украинских пенсионеров пользуются банковскими картами для получения выплат. Однако некоторые могут быть недовольны условиями собственного банка, поэтому могут изменить банк, в котором будут получать деньги.

Как изменить пенсионную карту

Для того чтобы изменить банк, где украинец хочет получать пенсию, нужно обратиться в желаемый банк и открыть там счет. После этого обязательно следует обратиться в ПФУ через ЦПАУ или сайт регулятора и предоставить свои новые реквизиты.

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Учитывайте, что последующая выплата может прийти еще на старый счет, ведь процесс перехода на другой банк длится некоторое время. Поэтому закрывать прежний счет стоит только, когда деньги начнут поступать на новый.

К слову, после замены карты рекомендуется установить приложение банка на мобильный телефон, чтобы удобно и быстро управлять своими транзакциями и видеть текущее состояние счета.

Как пройти видеоидентификацию

Некоторые пенсионеры имеют пройти видеоидентификацию к концу 2023 года. Чтобы это сделать, нужно войти в личный кабинет на сайте ПФУ.

Далее нужно совершить следующие действия:

в личном аккаунте выбрать раздел "Идентификация в режиме видеоконференцсвязи";

заполнить предложенную онлайн-форму;

выбрать, с помощью какого мессенджера будет проходить видеоконференция;

нажать кнопку "Подать заявление".

В установленную дату и время с лицом свяжется представитель ПФУ через одну из установленных программ. Если пенсионеру нужна какая-то помощь, типа субперевода, он должен отметить это в комментарии.

Также понадобятся скан-копии следующих документов: