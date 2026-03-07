Пенсионерам блокируют пенсионные карты: из-за чего доступ к выплатам может быть ограничен

В определенных ситуациях пенсионеры могут потерять доступ к банковским картам, на которые поступают выплаты. Юрист объяснил, по каким причинам это может случаться и что следует знать получателям пенсий.

Почему могут блокировать карты пенсионеров?

Блокировка банковских карт, в том числе тех, на которые поступают пенсионные или другие социальные выплаты, чаще всего связано с финансовым мониторингом банков или открытием исполнительного производства, рассказала 24 Каналу адвокат Анна Даниэль.

По ее словам, банки могут ограничить доступ к счету в случаях, когда операции клиента вызывают подозрение или противоречат требованиям финансового контроля.

Анна Даниэль Управляющая Адвокатским бюро "Анны Даниэль", кандидат юридических наук Самыми распространенными причинами блокировки счетов является финансовый мониторинг, исполнительные производства или отсутствие актуализации данных клиента.

Почему банк "мониторит" карты пенсионера?

Одним из самых распространенных оснований для блокировки счета являются операции, которые банк считает нетипичными. Речь идет, в частности, о ситуации, когда на карту поступают средства, значительно превышающие официальные доходы лица, или когда клиент получает большое количество небольших переводов от разных людей.

Банк может заблокировать карту, если на нее поступают суммы, не соответствующие официальному доходу клиента, или если фиксируется большое количество мелких переводов от разных лиц. Такие операции часто расцениваются как признак незарегистрированной предпринимательской деятельности,

– отмечает Анна Даниэль.

Такие действия банков предусмотрены Законом Украины "О предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем". Согласно ему банки как субъекты финансового мониторинга имеют право приостанавливать подозрительные финансовые операции до выяснения их происхождения.

Почему могут арестовать средства пенсионера?

Еще одним распространенным юридическим основанием для блокировки счетов является арест средств в рамках исполнительного производства. Это происходит, когда в отношении лица существует задолженность, подтвержденная решением суда или другим исполнительным документом.

Анна Даниэль Управляющая Адвокатским бюро "Анны Даниэль", кандидат юридических наук Если у гражданина есть долги, например по алиментам, штрафам за нарушение правил дорожного движения или коммунальными платежами, исполнитель может наложить арест на счета.

В таком случае государственный или частный исполнитель выносит постановление об аресте средств, после чего банк обязан выполнить это решение и ограничить доступ к счету. В то же время даже в случае ареста счета закон предусматривает определенные гарантии для должников.

Согласно законодательству, клиент может пользоваться средствами с арестованного счета в пределах двух минимальных заработных плат в месяц. Для этого нужно обратиться к исполнителю с заявлением,

– отмечает Анна Даниэль.

Почему пенсионерам следует обновлять персональные данные?

Еще одной причиной блокировки счета может быть отказ или задержка со стороны клиента по обновлению своих персональных данных в банке.

Если клиент игнорирует запросы банка по актуализации анкетных данных, например подтверждение срока действия паспорта или источника происхождения средств, банк обязан ограничить доступ к счету до момента предоставления соответствующих документов,

– объясняет юрист.

Банки обязаны регулярно проверять информацию о своих клиентах в рамках процедур финансового мониторинга. Именно поэтому несвоевременное обновление персональных данных также может стать основанием для временной блокировки счета.

Что делать, если счет уже заблокировали?