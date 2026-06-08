В Украине готовят масштабную пенсионную реформу: в Верховной Раде рассказали главные детали

В понедельник, 8 июня, Кабмин представил парламенту концепцию будущей пенсионной реформы. Соответствующий законопроект подадут на рассмотрение Верховной Рады якобы не позднее осени.

В чем суть пенсионной реформы

Детали рассказала народный депутат IX созыва от фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк. Среди ключевых изменений – установление гарантированной минимальной пенсии и постепенное сокращение разрыва между наименьшими и наибольшими выплатами.

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В Минэкономики логику реформы прежде всего видят в перераспределении денег внутри системы. По новой модели пенсия будет формироваться из:

базовой части , которую будет финансировать государство;

, которую будет финансировать государство; а также страховой части, которая будет зависеть от стажа человека и уплаченных взносов.

Благодаря введению базовой части рассчитывают убрать эффект, когда выплата обесценивается через три года после выхода на пенсию, тогда как "новые" пенсионеры получают значительно более высокие выплаты, имея аналогичный стаж и зарплату,

– объяснила нардеп.

Кроме того, правительство предлагает постепенное изменение подхода к специальным пенсиям. Их планируют интегрировать в систему профессиональных пенсионных программ, параллельно стимулируя развитие добровольных пенсионных накоплений.

Также на Совете коалиции обсуждали много других проблемных моментов – "элитные" пенсии некоторых профессиональных кланов, размер ЕСВ и тому подобное. По итогам встречи договорились продолжить консультации по законопроекту и ускорить его согласование.

Кстати! В Минсоцполитики заявляли, что одним из направлений реформы станет пересмотр механизмов поддержки граждан, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС.