Должно решить большинство проблем: чего ждать от пенсионной реформы

Сейчас Министерство социальной политики активно работает над разработкой новой пенсионной реформы для украинцев. Она имеет целью поднять их выплаты до достойного уровня и решить ряд проблем.

Чего ждать от пенсионной реформы

Дарья Марчак рассказала для 24 Канала, что эта реформа должна решить большинство проблем, которые сегодня приводят к тому, что часть граждан или не хотят платить взносы.

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Дарья Марчак Первый заместитель Министра социальной политики Украины У нас есть ситуация, когда люди чувствуют, что текущая пенсионная система недостаточно справедливая, непрозрачная и непонятная. Согласно исследованию Киевской школы экономики, 45% пенсионеров не знают, как рассчитывалась их пенсия. То есть рядовой украинец не понимает логику начисления пенсии.

Некоторые люди получают от 5 до 7 дополнительных выплат к своей обычной пенсии, что приводит к дублированию выплат. Эта проблема объясняется сложностью пенсионной системы, которая включает примерно 160 различных видов надбавок и доплат к пенсии.

Министерство сообщило, что получает многочисленные запросы от людей, которые не могут разобраться в структуре своих пенсий, что подчеркивает трудности, с которыми сталкивается Пенсионный фонд в управлении этой сложной системой.

Часто случается, что люди, которые работали одинаковое количество лет с одинаковым уровнем заработка, однако в разные годы вышли на пенсию, получают разные пенсии. Так получается, потому что год выхода на пенсию и закон, который ее регулирует, влияет на формулу расчета пенсии. Конечно, что это обижает людей и создает ощущение несправедливости. А когда ты не понимаешь, каким образом твой сегодняшний вклад в пенсионную систему влияет на твой будущий размер пенсии - это не стимулирует платить взносы или работать "вбелую",

– сказала она.

Имеют ли льготы на свет пенсионеры

В Украине практикуется предоставление определенным пенсионерам полной 100% скидки на оплату коммунальных услуг, которая распространяется и на расходы на электроэнергию. Кроме того, эти средства теперь можно использовать на приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива.

В последнее время основное внимание уделяется пенсионерам, которые проживают в сельской местности и работали по определенным профессиям. Эти специальности являются следующими: