Чого чекати від пенсійної реформи

Дарина Марчак розповіла для 24 Каналу, що ця реформа повинна вирішити більшість проблем, які сьогодні призводять до того, що частина громадян або не хочуть сплачувати внески.

Читайте також У деяких українців пенсія зросла на понад 4 тисячі гривень

Дарина Марчак Перший заступник Міністра соціальної політики України У нас є ситуація, коли люди відчувають, що поточна пенсійна система недостатньо справедлива, непрозора і незрозуміла. Згідно дослідження Київської школи економіки, 45% пенсіонерів не знають, як розраховувалась їх пенсія. Тобто пересічний українець не розуміє логіку нарахування пенсії.

Деякі люди отримують від 5 до 7 додаткових виплат до своєї звичайної пенсії, що призводить до дублювання виплат. Ця проблема пояснюється складністю пенсійної системи, яка включає приблизно 160 різних видів надбавок і доплат до пенсії.

Міністерство повідомило, що отримує численні запити від людей, які не можуть розібратися в структурі своїх пенсій, що підкреслює труднощі, з якими стикається Пенсійний фонд в управлінні цією складною системою.

Часто трапляється, що люди, які працювали однакову кількість років з однаковим рівнем заробітку, проте в різні роки вийшли на пенсію, отримують різні пенсії. Так виходить, тому що рік виходу на пенсію і закон, який її регулює, впливає на формулу розрахунку пенсії. Звичайно, що це ображає людей і створює відчуття несправедливості. А коли ти не розумієш, яким чином твій сьогоднішній внесок в пенсійну систему впливає на твій майбутній розмір пенсії — це не стимулює сплачувати внески чи працювати "вбілу",

– сказала вона.

Чи мають пільги на світло пенсіонери

В Україні практикується надання певним пенсіонерам повної 100% знижки на оплату комунальних послуг, яка поширюється і на витрати на електроенергію. Крім того, ці кошти тепер можна використовувати на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива.

Останнім часом основна увага приділяється пенсіонерам, які проживають у сільській місцевості і працювали за певними професіями. Ці спеціальності є наступними: