Які зміни очікують пенсіонерів

Тепер пенсія буде складатися з базової виплати та страхової складової, пише 24 канал з посиланням на Пенсійний фонд України.

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Базова пенсія буде обов'язковою та однаковою. Її розмір складатиме 30% від мінімальної зарплати. Однак з урахуванням податків.

Страхова складова залежатиме вже від трудового стажу та заробітної плати людини. Її розрахунок буде простішим завдяки запровадженню бальної системи.

Як працюватиме бальна система

Ціну пенсійного бала переглядатимуть у березні щороку. Так в уряді планують замінити традиційну індексацію пенсій.

У чинній українській системі пенсії залежать від інфляції та зарплат. Тоді як вартість бала залежатиме виключно від середньої зарплати в Україні.

Як українці зароблятимуть бали Тобто щомісяця людина зароблятиме пенсійні бали. Розмір майбутньої страхової пенсії визначатиметься множенням загальної кількості цих балів на вартість одного бала. Але це буде можливо лише під час офіційного працевлаштування.

Однак вимоги щодо отримання пенсій змінювати поки не планують. Так у разі виходу на пенсію у 60 років людині необхідно мати 35 років трудового стажу або хоча б 15 років стажу для виходу на пенсію у 65 років.

Зверніть увагу! Водночас зміни до солідарного рівня пенсійної системи набудуть чинності з 1 липня 2025 року.