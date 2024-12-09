Какие изменения ожидают пенсионеров

Теперь пенсия будет состоять из базовой выплаты и страховой составляющей, пишет 24 канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Читайте также Из-за этого вам прекратят выплату пенсии: что нужно знать украинским пенсионерам

Базовая пенсия будет обязательной и одинаковой. Ее размер будет составлять 30% от минимальной зарплаты. Однако с учетом налогов.

Страховая составляющая будет зависеть уже от трудового стажа и заработной платы человека. Ее расчет будет проще благодаря введению балльной системы.

Как будет работать балльная система

Цену пенсионного балла будут пересматривать у марте ежегодно. Так в правительстве планируют заменить традиционную индексацию пенсий.

В действующей украинской системе пенсии зависят от инфляции и зарплат. Тогда как стоимость балла будет зависеть исключительно от средней зарплаты в Украине.

Как украинцы будут зарабатывать баллы То есть ежемесячно человек будет зарабатывать пенсионные баллы. Размер будущей страховой пенсии будет определяться умножением общего количества этих баллов на стоимость одного балла. Но это будет возможно только при официальном трудоустройстве.

Однако требования по получению пенсий менять пока не планируют. Так в случае выхода на пенсию в 60 лет человеку необходимо иметь 35 лет трудового стажа или хотя бы 15 лет стажа для выхода на пенсию в 65 лет.

Обратите внимание! В то же время изменения в солидарный уровень пенсионной системы вступят в силу с 1 июля 2025 года.