Украинцы уплатили более 12 миллионов добровольных взносов на пенсионное страхование
4 декабря 2023, 10:41Читати новину українською
Источник:ПФУ
В ПФУ опубликовали данные об участии украинцев в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования. Сумма их вкладов исчисляется в миллионах.
Сколько денег вложили украинцы
С 30 марта этого года украинцам разрешили добровольно участвовать в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования. С тех пор они осуществили взносы на сумму 12,1 миллиона гривен.
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Всего было совершено 6020 платежей, которые распределились так:
- заплатили за себя – 85%;
- заплатили за другое лицо – 15%.
К слову, наибольший по размеру единовременный взнос был на сумму 106 019 гривен.
Как принять добровольное участие в системе
В Министерстве юстиции рассказали, что для этого следует обратиться в территориальный орган ПФУ по месту жительства.
Следует предоставить следующие документы:
- заявление о добровольном участии в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования по установленной форме;
- справка о присвоении идентификационного номера (заверенная копия);
- трудовая книжка (заверенная копия);
- документ, удостоверяющий личность (заверенная копия).
Почему добровольное участие могут не разрешить
- лицо подлежит общеобязательному государственному пенсионному страхованию;
- украинец не отвечает другим требованиям, определенным частью первой статьи 12 Закона (не достигшей 16-летнего возраста);
- человек подал неполные или недостоверные сведения;
- уже есть заключенный договор о добровольном участии, срок действия которого не прекращен или по которому не выполнила предусмотренные договором условия;
- лицо желает заключить договор сроком менее одного года.