Украинцы уплатили более 12 миллионов добровольных взносов на пенсионное страхование

В ПФУ опубликовали данные об участии украинцев в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования. Сумма их вкладов исчисляется в миллионах.

Сколько денег вложили украинцы

С 30 марта этого года украинцам разрешили добровольно участвовать в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования. С тех пор они осуществили взносы на сумму 12,1 миллиона гривен.

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Всего было совершено 6020 платежей, которые распределились так:

заплатили за себя – 85%;

заплатили за другое лицо – 15%.

Добровольное участие в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования – это возможность для украинцев, которые трудоустроены не официально, платить пенсионные взносы для обеспечения хорошей пенсии в будущем.

К слову, наибольший по размеру единовременный взнос был на сумму 106 019 гривен.

Как принять добровольное участие в системе

В Министерстве юстиции рассказали, что для этого следует обратиться в территориальный орган ПФУ по месту жительства.

Следует предоставить следующие документы:

заявление о добровольном участии в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования по установленной форме;

справка о присвоении идентификационного номера (заверенная копия);

трудовая книжка (заверенная копия);

документ, удостоверяющий личность (заверенная копия).

Почему добровольное участие могут не разрешить