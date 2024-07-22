Потеряли пенсионное удостоверение: как его быстро восстановить
22 июля 2024, 10:20Читати новину українською
Источник:ПФУ
Иногда бывает так, что пенсионер теряет свое удостоверение. В таком случае его можно восстановить через ПФУ.
Как восстановить утраченное пенсионное удостоверение
Пенсионер, который потерял удостоверение, должен обратиться в сервисный центр ПФУ или лично, или онлайн. Регулятор отметил:
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- При обращении в сервисный центр пенсионеру нужно предъявить паспорт, справку о присвоении идентификационного номера и заполнить заявление на изготовление пенсионного удостоверения, к которому добавить цветное фото размером 3х2,5 сантиметров.
- Чтобы подать заявление на изготовление пенсионного удостоверения через вебпортал электронных услуг Фонда, нужно зайти в раздел "О пенсионном обеспечении" и выбрать опцию "Заявление на изготовление бумажного пенсионного удостоверения".
- Если подавать заявление с мобильного приложения "Пенсионный фонд", нужно выбрать вкладку "В ПФУ": раздел "Коммуникации в ПФУ" – "Заявление на изготовление пенсионного удостоверения".
Чтобы подать заявку на получение удостоверения через электронные сервисы Фонда, физическим лицам необходимо предоставить:
- сканированные копии паспорта;
- справки о присвоении идентификационного номера;
- подпись (черными чернилами);
- фотографии.
Готовое удостоверение выдадут человеку в сервисном центре ПФУ, который указан в заявлении.